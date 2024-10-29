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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.2 470 оценок

BioWare уверяет, что следующая Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии

Gruz_
Новости

Многие поклонники серии Mass Effect задаются вопросом, сохранит ли следующая часть привычный тон или изменит его, как это произошло с Dragon Age. По словам представителя BioWare, в следующей части Mass Effect, у которой пока нет официального названия, будет сохранен зрелый тон оригинальной трилогии.

На этой неделе состоится релиз Dragon Age: The Veilguard, а это значит, что следующая игра от BioWare - это новая Mass Effect, и разработчики уже могут поделиться некоторой информацией о научно-фантастической ролевой игре. На несколько вопросов фанатов ответил Майкл Гэмбл, руководитель и исполнительный продюсер Mass Effect 5.

В своем личном аккаунте в сети X Гэмбл написал, что теперь, когда релиз Veilguard уже близок, ему стали задавать массу вопросов. И особенно много вопросов о сходстве между последней Dragon Age и новой Mass Effect.

Многие люди спрашивают меня о Mass Effect, так как рецензии на Veilguard уже вышли, а 31 октября уже близко. Обе игры от одной студии, но Mass Effect - это Mass Effect. То, как вы воплощаете в жизнь научно-фантастическую ролевую игру, отличается от других жанров или IP... и требует другого подхода.

Что касается вопросов о тоне: Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии. Это все, что я могу сказать на данный момент.

По всей видимости, BioWare хочет восстановить доверие к серии поклонников Mass Effect, которые разочаровались в ней после Mass Effect: Andromeda, и одной из целей является сохранение зрелого тона научной фантастики, что является хорошей новостью для многих поклонников серии.

Что касается того, что мы знаем о следующей Mass Effect, то BioWare лишь по капле выдавала информацию о неназванной игре в течение последних нескольких лет. К сожалению, похоже, что ждать придется очень долго. В ноябрьском отчете прошлого года утверждалось, что следующая игра может выйти в 2029 году или позже, в зависимости от сроков разработки амбициозной ААА-игры.

Возможно, на следующей неделе, 7 ноября (N7), в день, который студия выделила для чествования всего, что связано с Mass Effect, мы получим небольшой тизер с концепт-артом или информацию в официальном блоге.

-11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
WolksVagen
BioWare уверяет, что следующая Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии
10
Чизбургер

триумфальное возвращение биовар в форму))

9
digitalkid

Ага, в небинарно-они-оно-трансгендерную

1
shurasick876

Мы уже увидели по Wokeguard`у

8
Narsull

Если новый МЕ делают те же люди что и вейлгард, то не нужен нам такой Масс Эффект....

4
Aellie
2
Spiritandi

Блять, хочется просто закутаться в одеяло и тихо рыдать в углу от того во что превратили 2 серии игр. Хочется просто посмотреть на лица разрабов когда лгбт-эйдж провалится в парашу.

1
Empty account

Для начала на разработку нужно поставить зрелых людей, а не психически больных недорослей.

1
Gelyr

Переживите релиз Dragon Age: The Veilguard , а потом уже говорите что нибудь по Mass Effect

1
SOLUS5678

Новый драгон был проверкой да бы убедить игроков и фанатов что студия осознала ошибки и слушает своих поклонников. Но проверку она не прошла, так что при всём уважении к Гэмблу пусть пакует чемоданы поезд отходит. Такого позорища как вейлгард нам не надо.

0
Universe of Knowledge

Зачем ?

Им помогаю совращать людей такими играми с повесткой, сами политики и очень богатые люди вместе сатанистами, им плевать на те крохи, что платят люди за игру, ой, то есть за аренду, цель у них совсем другая

0
Пользователь ВКонтакте

А драгонага - это драгонага. Но её не пожалели. И тут можете не врать // Александр Ковалёв

0
SoRaS3

Про Андромеду тоже такое говорили?!

0
Dark1994

После гайгарда они уже ничего не будут разрабатывать)

0
nikvik jm

Для начала глянем на новую Век Дракона,как раз через 2 дня выходит.А там видно будит.

0
Mazaxati

Если как Андромеда то идите вы к корыту Отряда Самоубийц, Конкорда и Драгонэйджа:Виагра...

0
Anno3

Очень жду следующий Масыч, даже больше чем новую ДА, которая скоро выйдет

0
RattyCarina

Ага, верим (нет).

-1
Etteri

Да какой там Dragon Age... По Andromeda уже было видно куда серия повернула. По качеству исполнения, имею ввиду.

-2
taotahu1992

У них на арте жензина, а может даже транс нигра, так что я пас.

-2