BioWare уверяет, что следующая Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии

Многие поклонники серии Mass Effect задаются вопросом, сохранит ли следующая часть привычный тон или изменит его, как это произошло с Dragon Age. По словам представителя BioWare, в следующей части Mass Effect, у которой пока нет официального названия, будет сохранен зрелый тон оригинальной трилогии.

На этой неделе состоится релиз Dragon Age: The Veilguard, а это значит, что следующая игра от BioWare - это новая Mass Effect, и разработчики уже могут поделиться некоторой информацией о научно-фантастической ролевой игре. На несколько вопросов фанатов ответил Майкл Гэмбл, руководитель и исполнительный продюсер Mass Effect 5.

В своем личном аккаунте в сети X Гэмбл написал, что теперь, когда релиз Veilguard уже близок, ему стали задавать массу вопросов. И особенно много вопросов о сходстве между последней Dragon Age и новой Mass Effect.

Многие люди спрашивают меня о Mass Effect, так как рецензии на Veilguard уже вышли, а 31 октября уже близко. Обе игры от одной студии, но Mass Effect - это Mass Effect. То, как вы воплощаете в жизнь научно-фантастическую ролевую игру, отличается от других жанров или IP... и требует другого подхода.



Что касается вопросов о тоне: Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии. Это все, что я могу сказать на данный момент.

По всей видимости, BioWare хочет восстановить доверие к серии поклонников Mass Effect, которые разочаровались в ней после Mass Effect: Andromeda, и одной из целей является сохранение зрелого тона научной фантастики, что является хорошей новостью для многих поклонников серии.

Что касается того, что мы знаем о следующей Mass Effect, то BioWare лишь по капле выдавала информацию о неназванной игре в течение последних нескольких лет. К сожалению, похоже, что ждать придется очень долго. В ноябрьском отчете прошлого года утверждалось, что следующая игра может выйти в 2029 году или позже, в зависимости от сроков разработки амбициозной ААА-игры.

Возможно, на следующей неделе, 7 ноября (N7), в день, который студия выделила для чествования всего, что связано с Mass Effect, мы получим небольшой тизер с концепт-артом или информацию в официальном блоге.