BioWare уверяет, что следующая Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии

Многие поклонники серии Mass Effect задаются вопросом, сохранит ли следующая часть привычный тон или изменит его, как это произошло с Dragon Age. По словам представителя BioWare, в следующей части Mass Effect, у которой пока нет официального названия, будет сохранен зрелый тон оригинальной трилогии.
На этой неделе состоится релиз Dragon Age: The Veilguard, а это значит, что следующая игра от BioWare - это новая Mass Effect, и разработчики уже могут поделиться некоторой информацией о научно-фантастической ролевой игре. На несколько вопросов фанатов ответил Майкл Гэмбл, руководитель и исполнительный продюсер Mass Effect 5.
В своем личном аккаунте в сети X Гэмбл написал, что теперь, когда релиз Veilguard уже близок, ему стали задавать массу вопросов. И особенно много вопросов о сходстве между последней Dragon Age и новой Mass Effect.
Многие люди спрашивают меня о Mass Effect, так как рецензии на Veilguard уже вышли, а 31 октября уже близко. Обе игры от одной студии, но Mass Effect - это Mass Effect. То, как вы воплощаете в жизнь научно-фантастическую ролевую игру, отличается от других жанров или IP... и требует другого подхода.
Что касается вопросов о тоне: Mass Effect сохранит зрелый тон оригинальной трилогии. Это все, что я могу сказать на данный момент.
По всей видимости, BioWare хочет восстановить доверие к серии поклонников Mass Effect, которые разочаровались в ней после Mass Effect: Andromeda, и одной из целей является сохранение зрелого тона научной фантастики, что является хорошей новостью для многих поклонников серии.
Что касается того, что мы знаем о следующей Mass Effect, то BioWare лишь по капле выдавала информацию о неназванной игре в течение последних нескольких лет. К сожалению, похоже, что ждать придется очень долго. В ноябрьском отчете прошлого года утверждалось, что следующая игра может выйти в 2029 году или позже, в зависимости от сроков разработки амбициозной ААА-игры.
Возможно, на следующей неделе, 7 ноября (N7), в день, который студия выделила для чествования всего, что связано с Mass Effect, мы получим небольшой тизер с концепт-артом или информацию в официальном блоге.
триумфальное возвращение биовар в форму))
Ага, в небинарно-они-оно-трансгендерную
Мы уже увидели по Wokeguard`у
Если новый МЕ делают те же люди что и вейлгард, то не нужен нам такой Масс Эффект....
Блять, хочется просто закутаться в одеяло и тихо рыдать в углу от того во что превратили 2 серии игр. Хочется просто посмотреть на лица разрабов когда лгбт-эйдж провалится в парашу.
Для начала на разработку нужно поставить зрелых людей, а не психически больных недорослей.
Переживите релиз Dragon Age: The Veilguard , а потом уже говорите что нибудь по Mass Effect
Новый драгон был проверкой да бы убедить игроков и фанатов что студия осознала ошибки и слушает своих поклонников. Но проверку она не прошла, так что при всём уважении к Гэмблу пусть пакует чемоданы поезд отходит. Такого позорища как вейлгард нам не надо.
Зачем ?
Им помогаю совращать людей такими играми с повесткой, сами политики и очень богатые люди вместе сатанистами, им плевать на те крохи, что платят люди за игру, ой, то есть за аренду, цель у них совсем другая
А драгонага - это драгонага. Но её не пожалели. И тут можете не врать // Александр Ковалёв
Про Андромеду тоже такое говорили?!
После гайгарда они уже ничего не будут разрабатывать)
Для начала глянем на новую Век Дракона,как раз через 2 дня выходит.А там видно будит.
Если как Андромеда то идите вы к корыту Отряда Самоубийц, Конкорда и Драгонэйджа:Виагра...
Очень жду следующий Масыч, даже больше чем новую ДА, которая скоро выйдет
Ага, верим (нет).
Да какой там Dragon Age... По Andromeda уже было видно куда серия повернула. По качеству исполнения, имею ввиду.
У них на арте жензина, а может даже транс нигра, так что я пас.