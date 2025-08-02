BioWare возможно разрабатывает несколько игр по sci-fi серии Mass Effect

Год для студии BioWare начался с серьезных потрясений. Вслед за провалом Dragon Age: The Veilguard, в студии провели реорганизацию, вследствие чего немало опытных разработчиков попрощались с работой. Естественно, сразу же последовали вопросы о будущем франшизы Mass Effect и, в частности, о пятой части.

Именно от Mass Effect 5 зависит очень многое - в том числе и будущее самой компании BioWare. К счастью, похоже, что работа над игрой продолжается, и доказательством тому является то, что BioWare начала пополнять свои ряды. И более того, не исключено, что в их планах не одна игра в этой серии.

В LinkedIn уже можно найти вакансию ведущего дизайнера уровней, который будет помогать команде в «разработке образцовых миссий и уровней, воплощающих творческое видение Mass Effect и ее основные принципы». Особый интерес представляет отрывок, в котором говорится о проектах, связанных со вселенной: здесь говорится, что «студия работает над будущим опытом - во множественном числе - развития серии Mass Effect».

Более подробной информации, к сожалению, не приводится. Хотелось бы надеяться, что BioWare и в самом деле доработает «миссии», ибо, невзирая на прекрасную проработку мира, игры во вселенной Mass Effect зачастую страдали из-за неинтересных побочных заданий, когда все внимание уделялось основной сюжетной линии.

На данный момент Mass Effect 5 все еще окутан ореолом таинственности, и все что известно - это то, что действия могут разворачиваться в галактике Андромеда, и одну из главных ролей отведут Лиаре Т'сони. Возможно, в рамках пятой игры будет представлена Mass Effect Tapestry, позволяющая персонализировать структуру мира на основе внутриигровых решений.

Принцип работы аналогичен Dragon Age Keep, который был создан чтобы вы могли импортировать состояние вселенной после двух предыдущих игр в Inquisition, поскольку в той игре не использовались локальные сохранения. Впрочем, на данный момент Mass Effect Tapestry - это скорее архивная диковинка, чем функциональный инструмент. Может быть, со временем он для чего-то и пригодится.