BioWare возможно разрабатывает несколько игр по sci-fi серии Mass Effect

Год для студии BioWare начался с серьезных потрясений. Вслед за провалом Dragon Age: The Veilguard, в студии провели реорганизацию, вследствие чего немало опытных разработчиков попрощались с работой. Естественно, сразу же последовали вопросы о будущем франшизы Mass Effect и, в частности, о пятой части.
Именно от Mass Effect 5 зависит очень многое - в том числе и будущее самой компании BioWare. К счастью, похоже, что работа над игрой продолжается, и доказательством тому является то, что BioWare начала пополнять свои ряды. И более того, не исключено, что в их планах не одна игра в этой серии.
В LinkedIn уже можно найти вакансию ведущего дизайнера уровней, который будет помогать команде в «разработке образцовых миссий и уровней, воплощающих творческое видение Mass Effect и ее основные принципы». Особый интерес представляет отрывок, в котором говорится о проектах, связанных со вселенной: здесь говорится, что «студия работает над будущим опытом - во множественном числе - развития серии Mass Effect».
Более подробной информации, к сожалению, не приводится. Хотелось бы надеяться, что BioWare и в самом деле доработает «миссии», ибо, невзирая на прекрасную проработку мира, игры во вселенной Mass Effect зачастую страдали из-за неинтересных побочных заданий, когда все внимание уделялось основной сюжетной линии.
На данный момент Mass Effect 5 все еще окутан ореолом таинственности, и все что известно - это то, что действия могут разворачиваться в галактике Андромеда, и одну из главных ролей отведут Лиаре Т'сони. Возможно, в рамках пятой игры будет представлена Mass Effect Tapestry, позволяющая персонализировать структуру мира на основе внутриигровых решений.
Принцип работы аналогичен Dragon Age Keep, который был создан чтобы вы могли импортировать состояние вселенной после двух предыдущих игр в Inquisition, поскольку в той игре не использовались локальные сохранения. Впрочем, на данный момент Mass Effect Tapestry - это скорее архивная диковинка, чем функциональный инструмент. Может быть, со временем он для чего-то и пригодится.
А возможно и не разрабатывает несколько игр по sci-fi серии Mass Effect
А персонажами будут (non binary) бимбоунитазы?)
Лучшее, что они могут сделать - это полноценные ремейки на трилогию масс эффект и первые драгон эйдж
Лучшее что они могут сделать это закрыться и как следствие никогда больше не трогать Mass Effect и Dragon Age.(Дерьмомеды и Шляпгарда было с избытком(Инквизиция с натяжкой).
ремастер 4К на пс5 и так сделали. Этого вполне хватает. А ремейк или ремастер Драгон Эйдж не нужен. Франщиза умерла
Ремейк нужен., а ремастер таком виде ка сейчас нет
По всей видимости отложат выпуск новой части или закроют совсем...
Как их ещё не закрыли после нескольких провалов подряд
Скорей всего фейк, ничего они не разрабатывают, т.к. разработка стоит денег, значит их уже вложили, а провалится МЕ5, их просто закроют и разработку прекратят? Максимум это что-то на бумаге, если МЕ5 зайдет, дадут зеленый свет.
Разрабатывают максимум концепты возможных будущих игр, ибо сейчас у них вся надежда на ME5, если провалится то Биоваров просто закроют, а франшизы закинут в долгий ящик(в лучшем случае, может быть кто-то их выкупит)
На скриншоте - "Нормандия".
То есть, вывод фактически один - в основном составе команды будут персонажи из трилогии и вряд ли дело ограничится только Лиарой Т'сони.
Как же вы достали со своей Нормандией и Шепардом. Всё. История закончена, Лиара появится, может еще кто, но на этом все, надо идти дальше. У игры не столько фанатов чтобы вернуть в МЕ5 Шепарда и на этом заработать, это наоборот будет провал на уровне повестки.
Если достали, так покинь сайт.
Тут сайт поклонников МЕ? Хотя даже на них не ноют "верните шепарда".
Эх, было бы зело не плохо, что ""Фэйл Гард"" стал тем самым пинком, что разгонит всю эту радужно-вокистскую шваль и Биовари вернутся к нормальным проектам, таким как были первые 2 масс эффетк, DAO и SWTOR.
разработает но отменит по случаю слабого бюджета,на стадии демки,которую даже никому не покажут
И эту серию хотят окончательно угробить, также как и DA "уникальной" радужной The Veilguard?
Не угробить, а изнасиловать с особой жестокостью
Вейлгард менее гейский чем Инквизиция(её я даже осилить не смог, слишком много радуги и излишнего пафоса), а Вейлгард это нечто среднее между второй частью и Инквизицией, да, есть радужный кринж, но он во всех частях драгонаги имеется.