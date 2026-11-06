BioWare закрылась, но её магазин продолжает выпускать мерч по Mass Effect

Несмотря на закрытие BioWare и отмену Mass Effect: Universe, в официальном магазине студии продолжают появляться новые товары по франшизе. Особенно неоднозначно это выглядит накануне N7 Day — ежегодного праздника Mass Effect, к которому разработчики, судя по всему, готовили немало новинок.

Ситуация с серией и без того складывается печально. После сообщений о закрытии BioWare и отмене следующей игры по Mass Effect поклонники увидели утёкшие кадры Mass Effect: Universe, которые выглядели многообещающе. Позже появился и отчёт, согласно которому проект закрыли ради освобождения ресурсов для Battlefront 3.

Теперь же в магазине BioWare Gear Store появились новые товары, часть которых уже доступна для предзаказа. Среди наиболее интересных новинок — носимый шлем-респиратор N7 из Mass Effect 3 со светодиодной подсветкой. Его можно переключать между синим цветом Парагона и красным цветом Ренегата. По информации из пресс-релиза, шлем должен появиться в продаже в течение дня, хотя на момент публикации его ещё не удалось найти на сайте.

Кроме того, магазин пополнится футболкой с Гаррусом, шапкой N7, фигурками от Dark Horse, эксклюзивными значками и настольной игрой Mass Effect. Некоторые другие товары по серии также продаются со скидками.

На фоне закрытия студии и неопределённого будущего франшизы появление новых коллекционных предметов выглядит особенно горько. При этом запланированный мерч может свидетельствовать о том, что BioWare не подозревала о надвигающихся проблемах, когда готовила праздничные новинки к N7 Day.