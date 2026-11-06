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Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.9 636 оценок

BioWare закрылась, но её магазин продолжает выпускать мерч по Mass Effect

IKarasik IKarasik

Несмотря на закрытие BioWare и отмену Mass Effect: Universe, в официальном магазине студии продолжают появляться новые товары по франшизе. Особенно неоднозначно это выглядит накануне N7 Day — ежегодного праздника Mass Effect, к которому разработчики, судя по всему, готовили немало новинок.

Ситуация с серией и без того складывается печально. После сообщений о закрытии BioWare и отмене следующей игры по Mass Effect поклонники увидели утёкшие кадры Mass Effect: Universe, которые выглядели многообещающе. Позже появился и отчёт, согласно которому проект закрыли ради освобождения ресурсов для Battlefront 3.

Теперь же в магазине BioWare Gear Store появились новые товары, часть которых уже доступна для предзаказа. Среди наиболее интересных новинок — носимый шлем-респиратор N7 из Mass Effect 3 со светодиодной подсветкой. Его можно переключать между синим цветом Парагона и красным цветом Ренегата. По информации из пресс-релиза, шлем должен появиться в продаже в течение дня, хотя на момент публикации его ещё не удалось найти на сайте.

Кроме того, магазин пополнится футболкой с Гаррусом, шапкой N7, фигурками от Dark Horse, эксклюзивными значками и настольной игрой Mass Effect. Некоторые другие товары по серии также продаются со скидками.

На фоне закрытия студии и неопределённого будущего франшизы появление новых коллекционных предметов выглядит особенно горько. При этом запланированный мерч может свидетельствовать о том, что BioWare не подозревала о надвигающихся проблемах, когда готовила праздничные новинки к N7 Day.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Зелимхам Ибрагим

Ситуация с серией и без того складывается печально.

По мне так наоборот - хоть какая-то движуха пошла после того как разогнали этот рассадник бездарей. Прикольно поугарать над глупенькими фанатиками.

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MunchkiN 616

шепард умер но его мерч живет

Ивасик

Кликабельно.