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Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 588 оценок

BioWare закрывается: EA отказалась от новой Mass Effect и сокращает около 400 сотрудников

butcher69 butcher69

Electronic Arts проводит масштабную реструктуризацию, которая затронет около 3% сотрудников компании по всему миру. Самым громким последствием станет закрытие BioWare и её офиса в Эдмонтоне: EA решила прекратить разработку новой игры серии Mass Effect, над которой работала небольшая команда на раннем этапе производства.

Руководство компании назвало решение непростым, отметив историческую роль BioWare в развитии жанра ролевых игр. Тем не менее EA намерена сосредоточить ресурсы на проектах, которые считает наиболее перспективными, и сократить количество одновременно разрабатываемых крупных игр.

По последним данным, в Electronic Arts работали около 14 500 человек, поэтому объявленные сокращения могут затронуть примерно 400 сотрудников. Реструктуризация стала одним из первых крупных шагов компании после перехода в частную собственность в августе 2026 года.

При этом EA не отказывается от всех крупных франшиз: в работе остаются Marvel’s Iron Man и следующая игра серии Star Wars Jedi. Однако судьба новой Mass Effect показывает, насколько радикально компания готова пересматривать планы ради оптимизации бизнеса.

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Комментарии:  271
Ваш комментарий
Otavek

Покойся с миром, некогда великая игровая студия BioWare

133
djava

В принципе, лучше пусть так, чем очередное непонятно что в их исполнении.

81
Petty Iago

И славненько, они мне запомнились в хорошем свете в создании игр таких как Dragon Age: Origins и Mass Effect 1 и только оригинал, а под ширмой BioWare, последнее время, скрывались геи и пропагандисты эффективные менеджеры

74
QuerulousLytton

Ушлепкам из ЕА проще закрыть легендарную студию, чем нанять талантливых людей для ее возрождения. Надеюсь, хотя бы продадут франшизы Биоварей какому-нибудь хорошему издателю, который сделает по ним крутые ремейки. Как минимум ДА в этом нуждается.

54
Wondermaster

Туда и дорога.

53
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