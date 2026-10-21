BioWare закрывается: EA отказалась от новой Mass Effect и сокращает около 400 сотрудников

Electronic Arts проводит масштабную реструктуризацию, которая затронет около 3% сотрудников компании по всему миру. Самым громким последствием станет закрытие BioWare и её офиса в Эдмонтоне: EA решила прекратить разработку новой игры серии Mass Effect, над которой работала небольшая команда на раннем этапе производства.
Руководство компании назвало решение непростым, отметив историческую роль BioWare в развитии жанра ролевых игр. Тем не менее EA намерена сосредоточить ресурсы на проектах, которые считает наиболее перспективными, и сократить количество одновременно разрабатываемых крупных игр.
По последним данным, в Electronic Arts работали около 14 500 человек, поэтому объявленные сокращения могут затронуть примерно 400 сотрудников. Реструктуризация стала одним из первых крупных шагов компании после перехода в частную собственность в августе 2026 года.
При этом EA не отказывается от всех крупных франшиз: в работе остаются Marvel’s Iron Man и следующая игра серии Star Wars Jedi. Однако судьба новой Mass Effect показывает, насколько радикально компания готова пересматривать планы ради оптимизации бизнеса.
Покойся с миром, некогда великая игровая студия BioWare
В принципе, лучше пусть так, чем очередное непонятно что в их исполнении.
И славненько, они мне запомнились в хорошем свете в создании игр таких как Dragon Age: Origins и Mass Effect 1 и только оригинал, а под ширмой BioWare, последнее время, скрывались геи и пропагандисты эффективные менеджеры
Ушлепкам из ЕА проще закрыть легендарную студию, чем нанять талантливых людей для ее возрождения. Надеюсь, хотя бы продадут франшизы Биоварей какому-нибудь хорошему издателю, который сделает по ним крутые ремейки. Как минимум ДА в этом нуждается.
Туда и дорога.