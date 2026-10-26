Бывший продюсер BioWare предвидел отмену Mass Effect 5 на фоне сокращения расходов EA

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра ещё до появления новостей о закрытии студии предупреждал, что будущее Mass Effect находится под угрозой. В недавнем интервью для Insider Gaming он рассказал о перспективах серии, однако вскоре после разговора стало известно об отмене новой игры и прекращении работы BioWare.

Проект Mass Effect: Universe должен был стать следующим научно-фантастическим приключением студии. По имеющимся сведениям, игрокам предстояло взять на себя роль агента N7, сочетающего черты Джона Уика и Джеймса Бонда, а сюжет позволил бы по-новому взглянуть на историю вселенной.

Дарра, проработавший в BioWare около десяти лет над Dragon Age и Anthem, считает, что у Mass Effect по-прежнему большой потенциал. В качестве доказательства он привёл фанатов, которые до сих пор носят толстовки и куртки с символикой N7. При этом продюсер признался, что не знает, какое решение примет Electronic Arts, и предположил, что в ближайшие пять месяцев станет понятно, продолжится ли развитие серии или её ждёт отмена.

Главной причиной опасений Дарра были финансовые планы EA. Глава компании Эндрю Уилсон ранее заявлял о необходимости добиться экономии в размере 700 миллионов долларов в связи с приобретением бизнеса. По мнению бывшего продюсера, добиться такой суммы без закрытия отдельных проектов было бы сложно, и Mass Effect вполне могла оказаться в списке кандидатов на сокращение.

В итоге опасения Дарра оправдались: Mass Effect: Universe стала одним из проектов, пострадавших от закрытия BioWare, студии с более чем 30-летней историей. При этом он по-прежнему считает Mass Effect сильным брендом, хотя его дальнейшая судьба теперь зависит от решений Electronic Arts.