Бывший разработчик Bioware Марк Дарра сообщил, что Mass Effect 5 все еще находится на стадии подготовки к производству

Марк Дарра, директор Dragon Age Origins и Dragon Age 2 и других проектов Bioware, покинул компанию в 2020 году, но продолжает рассказывать о своем бывшем рабочем месте в своих видео, в которых он делится закулисными знаниями об индустрии.

В своем последнем видео Дарра говорит, что Bioware в настоящее время является студией одной игры, что означает, что после многих месяцев, проведенных в сосредоточении на выпуске Dragon Age: The Veilguard, они теперь сосредоточили усилия на Mass Effect 5, но поскольку эта игра все еще находится на стадии подготовки к производству, есть бесчисленное множество сотрудников, которым нечего делать.

Впервые с 1995 года Bioware работает только над одним проектом — Dragon Age: The Veilguard, никто не работает над The ​​Old Republic, Mass Effect или какими-либо сторонними проектами, ремастерами или чем-то подобным. Все они сосредоточены на Dragon Age: The Veilguard.



Veilguard уже вышла, и прямо сейчас, возможно, есть люди, работающие над исправлениями, но после этого планов на DLC нет, только Mass Effect. Все в Bioware будут работать над Mass Effect, но игра не готова к тому, чтобы над ней внезапно работала команда из 300 человек.

Дарра говорит, что из-за этого Bioware переведет разработчиков на другие проекты в Electronic Arts, пока они ждут, когда Mass Effect войдет в фазу производства, когда понадобятся все руки. Учитывая, что на дворе 2025 год, а разработка может занять от 2 до 3 лет, лучше не ждать Mass Effect 5 раньше 2029 года.