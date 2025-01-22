Бывший разработчик Bioware Марк Дарра сообщил, что Mass Effect 5 все еще находится на стадии подготовки к производству

Марк Дарра, директор Dragon Age Origins и Dragon Age 2 и других проектов Bioware, покинул компанию в 2020 году, но продолжает рассказывать о своем бывшем рабочем месте в своих видео, в которых он делится закулисными знаниями об индустрии.
В своем последнем видео Дарра говорит, что Bioware в настоящее время является студией одной игры, что означает, что после многих месяцев, проведенных в сосредоточении на выпуске Dragon Age: The Veilguard, они теперь сосредоточили усилия на Mass Effect 5, но поскольку эта игра все еще находится на стадии подготовки к производству, есть бесчисленное множество сотрудников, которым нечего делать.
Впервые с 1995 года Bioware работает только над одним проектом — Dragon Age: The Veilguard, никто не работает над The Old Republic, Mass Effect или какими-либо сторонними проектами, ремастерами или чем-то подобным. Все они сосредоточены на Dragon Age: The Veilguard.
Veilguard уже вышла, и прямо сейчас, возможно, есть люди, работающие над исправлениями, но после этого планов на DLC нет, только Mass Effect. Все в Bioware будут работать над Mass Effect, но игра не готова к тому, чтобы над ней внезапно работала команда из 300 человек.
Дарра говорит, что из-за этого Bioware переведет разработчиков на другие проекты в Electronic Arts, пока они ждут, когда Mass Effect войдет в фазу производства, когда понадобятся все руки. Учитывая, что на дворе 2025 год, а разработка может занять от 2 до 3 лет, лучше не ждать Mass Effect 5 раньше 2029 года.
пока масс эффект 5 выйдет, можно будет ещё пару раз переиграть в легенду трилоджи, я думаю что уже лучше не кто не сделает
А когда я успел пропустить Mass Effect 4?
Andromeda
Не вижу в названии цифры 4. Или по твоей логике, после ГТА Сан Андреас должна была выйти ГТА 5?
Есть номерные части игр, есть части без нумерации. Это сделано что бы не было путаницы. Поэтому следующую часть серии можно назвать 5 лишь в кавычках и никак иначе, ибо её могут назвать вовсе ME: Исток, и показать предысторию первых 3 частей. (Условно, я знаю что новая часть будет после событий ME3.)
это не то, что бы игра из серии, это прыжок в сторону. более того, это игра-антагонист серии. так что да, претензия насчёт знания разработчиками арифметики оправдана. и раз они упорствуют, что андромеда является законной приемницей, а не мертворожденным выкидышем, то это означает только одно- "mass effect 5" будет "andromeda 2", т.е. все те мудаки, которые отвечали за андромеду, остались у руля до сих пор
А я не против продолжения Андромеды, много осталось вопросов по сюжету в концовке игры. Хотелось бы законченности истории
К сожалению не будет. Как раз был шанс, что ошибки МЕА (1) учтут и сделают своего рода МЕ(А)2, взяв толковых сценаристов и проработчиков ключевых персонажей, а так же исправив основные проблемы МЕА. При этом боевка к примеру там одна из наиболее "комфортных" среди всех МЕ. Главное же преимущество МЕА - "новая" галактика, которая позволяла при сохранении знакомого общества рас и технологий, делать сценарий, который не оглядывался на события трилогии и не был на них завязан. Вместо этого, боссы, глядя на МЕА решили сделать панический прыжок назад, к трилогии, которая по-сути прошла все стадии развития произведения и логически завершена. В итоге имхо с большой вероятностью у них может выйти аналог "Матрицы 4" - продолжение, которое никто не просил и которое выглядит чужеродным наростом-опухолью на и так целостной трилогии. Любые события уже идут на основе событий трилогии и исходя из состояния "после галактической войны" - враги уровня Жнецов попросту добьют только восстанавливающиеся с трудом расы (логистика и инфраструктура разрушена капитально), а меньшие - будут смотреться бледной тенью предыдущей трилогии. Как раз Андромеда позволяла ввести новых врагов и новые глобальные угрозы логично - она как Млечный Путь не разрушена галактической войной со Жнецами. Лично по мне уже прослеживалось, что врагом в теоретической МЕА2 должна была стать вся Империя Кеттов (Архонт в ней стал ренегатом в погоне за Мередианом), а в МЕА3 - те самые "враги Джаардан", в борьбе с которыми и появилась "Скверна".
К тому же уже в МЕ3 дурацкий светофор и финал после луча показал, что в самостоятельный сценарий без Карпишина и ему подобных Биовар уже не могут (что опять же подтвердил DA:V). Третья часть еще более-менее катилась на рельсах заданных Карпишиным ранее и лишь полностью самостоятельно написанный финал блеснул "альтернативным талантом". Даже если к рулю поставить тех, кто работал над МЕ3, полностью создать новый, хороший для "космооперы" сценарий, который при этом еще и сможет органично вписаться в трилогию и даже продолжить ее с прежним уровнем интереса к нему и качеством - что-то на уровне фантастики, если они один финал не смогли нормально сделать.
2 парашные игры // Егор Скворцов
Как же долго еще ждать