Бывший разработчик BioWare раскрыл амбиции отменённой Mass Effect: свобода выбора должна была превзойти всех конкурентов

Отменённая ролевая игра Mass Effect, над которой работала BioWare, могла предложить беспрецедентный для жанра уровень свободы и самостоятельности игрока. Об этом рассказал Тони де Ваал, ветеран студии, занимавший должность наставника по кинематографии. По его словам, команда стремилась вывести серию на новый уровень, сохранив при этом связь с оригинальной трилогией.

Де Ваал присоединился к BioWare почти три десятилетия назад, а после перерыва вернулся в компанию в 2021 году, чтобы работать над Dragon Age: The Veilguard. Позднее он оказался среди разработчиков следующей Mass Effect. По его оценке, к моменту закрытия студии над проектом трудились около 50 человек.

«Мы создавали нечто особенное: уровень независимости и свободы выбора, которому не смогла бы соответствовать ни одна другая игра», — написал разработчик. В качестве ориентира команда изучала подходы Larian и CD Projekt, стремясь перенести амбиции современных ролевых игр в Mass Effect, не отказываясь от наследия серии. Впрочем, де Ваал не раскрыл конкретных механик, которые должны были обеспечить такую свободу, поэтому оценить масштаб задумки теперь невозможно.

Разработчик также поделился подробностями работы над The Veilguard — второй игрой BioWare на движке Frostbite. По его словам, производство потребовало огромных усилий: команде пришлось обеспечить работу персонажа с изменяемыми параметрами в более чем трёх часах кинематографических сцен, учитывая множество возможных условий и состояний игры. Де Ваал назвал достигнутый результат поводом для гордости, особенно с учётом технических сложностей проекта.

Закрытие BioWare стало частью масштабной реструктуризации EA, сопровождавшейся увольнениями сотен сотрудников. Для разработчиков это означает потерю не только рабочих мест, но и проектов, на которые они потратили годы. Де Ваал выразил сожаление, что игроки никогда не увидят результат работы небольшой, но талантливой команды, и отдельно поблагодарил коллег, остававшихся в студии до конца.

Теперь специалист ищет новую работу, рассчитывая применить почти 30-летний опыт в кинематографическом производстве игр. А судьба отменённой Mass Effect оставляет неприятный вопрос: насколько далеко BioWare действительно удалось продвинуться в переосмыслении свободы выбора — и могла ли эта игра вернуть серии прежнее влияние.