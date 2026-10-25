Бывший разработчик BioWare рассказал об амбициозной системе выборов в отменённой Mass Effect 5

В отменённой Mass Effect: Universe, которую разрабатывала BioWare, планировали реализовать систему, способную учитывать решения игроков из предыдущих частей серии и создавать разные варианты развития событий. Об этом рассказал бывший технический директор студии Ромен Тутен во время недавней прямой трансляции.

По его словам, разработчики хотели учесть все выборы из оригинальной трилогии о командире Шепард. Именно обилие решений стало одной из причин, по которой проект получил рабочее название Mass Effect: Universe. Идея заключалась в создании отдельных временных линий, отражающих разные варианты событий, хотя, как уточнил Тутен, система работала не совсем так, как можно представить по этому описанию.

Разработчики также предусмотрели возможность экспериментировать с сюжетом и принимать решения, которые могли противоречить предыдущим действиям игрока. В таких случаях система должна была определять, какие события совместимы друг с другом и какие условия необходимо выполнить, чтобы выбранный вариант развития истории оставался логичным.

«Вы даже не представляете, насколько это было круто», — поделился Тутен. Он рассказал, что состояние практически всех элементов игры учитывалось системой. Игрок мог поставить игру на паузу и обратиться к механизму, решавшему логические уравнения: тот проверял, допустима ли текущая ситуация, а если нет — определял, какие условия требовались для её реализации.

По словам бывшего технического директора, подход отчасти напоминал систему работы с историей мира в Dragon Age: Inquisition и приложении Keep, но был значительно сложнее. Он сравнил возможность создавать различные временные линии с игрой Zero Time Dilemma, в которой сюжет также строится вокруг альтернативных событий и решений.

Теперь эти идеи, вероятно, так и останутся наработками отменённого проекта. Electronic Arts закрыла BioWare и прекратила разработку Mass Effect: Universe, а будущее игровой серии остаётся неопределённым. На фоне этих событий поклонники запустили кампанию #SaveMassEffect: к моменту публикации оригинальной статьи петиция собрала около 185 тысяч подписей.