Бывший сценарист BioWare Кэт Валенте считает, что Electronic Arts не продаст права на франшизу Mass Effect даже после закрытия студии, а возможный новый владелец всё равно перезапустит серию с нуля.

После закрытия BioWare у фанатов появилась надежда, что EA может продать или передать права на Mass Effect другой компании. Однако ветеран студии Кэт Валенте, работавшая над сценарием, скептически оценивает такую возможность и сомневается, что издатель добровольно откажется от интеллектуальной собственности.

Во время сессии вопросов и ответов на Reddit Валенте выразила пессимизм даже в отношении развития вселенной в других форматах — таких как книги, комиксы или настольные ролевые игры:

«Я уже разочаровывалась в EA раньше и в глубине души не верю, что они её отпустят. Если они разрешат выпускать книги, комиксы, настольные RPG или что-то подобное, это будет чудом. Но даже в этом случае всё это, скорее всего, будет связано с сериалом — если он вообще когда-нибудь выйдет, учитывая, как долго он застрял в разработке, — а не с тем, над чем работала я, и даже не с оригинальной трилогией».

По мнению Валенте, даже если у франшизы появится новый правообладатель, рассчитывать на прямое продолжение наработок BioWare не стоит. Она уверена, что новая студия предпочтёт сделать полный перезапуск:

«Если бы франшиза нашла новый дом, в ней почти наверняка не осталось бы многого — или вообще ничего — из того, что сделали я и наша команда. Новый владелец захочет оставить собственный след в серии и начать с чистого листа. Возможно, кого-то из старых сотрудников и наняли бы обратно, но трудно представить, что совершенно другая студия почувствует себя обязанной сохранять то, над чем работала я».

В материале также приводятся подробности отменённой игры Mass Effect Universe, события которой должны были развернуться примерно через 600 лет после финала Mass Effect 3. В мире игры события классической трилогии получили бы название «Война Жнецов».

К этому времени в галактике сформировались три главные сверхдержавы: альянс человечества с кроганами и батарианцами, блок рас Совета, а также геты. Политическая обстановка напоминала бы «галактическую холодную войну» с постоянной борьбой за влияние, а сами миссии предлагали бы высокую свободу прохождения с дизайном уровней, который сравнивают с серией Hitman.