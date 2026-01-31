Бывший ведущий дизайнер Skyrim считает, что Mass Effect 5 стоит поучиться у Baldur's Gate 3 и Starfield

Будущая часть Mass Effect могла бы выиграть от более смелого переосмысления формулы серии. Так считает Брюс Несмит — бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim и ветеран Bethesda, который поделился своим взглядом на развитие франшизы BioWare.

В интервью Press Box PR Несмит отметил, что у Mass Effect всегда были сильные стороны — запоминающиеся персонажи и насыщенный лор, — но с точки зрения геймплея серия, по его мнению, часто отставала от времени. Он охарактеризовал игровой процесс прошлых частей как «устаревший», подчеркнув, что именно механики мешали играм полностью раскрыть потенциал их вселенной.

По мнению Несмита, BioWare стоит взять пример с Baldur’s Gate 3, сделав больший упор на свободу игрока и насыщенность контента. При этом он предлагает ориентироваться и на подход Bethesda — не обязательно превращая Mass Effect в классическую песочницу от первого лица, а развивая масштабный, открытый научно-фантастический мир, наполненный активностями и возможностями для исследования.

Несмит считает, что поклонники серии давно ждут именно такого формата: большой sci-fi-RPG с современными системами, где геймплей соответствует уровню амбиций сюжета и мира. Он также честно признаёт, что его взгляды во многом сформированы опытом работы в Bethesda, но уверен — подобный подход мог бы пойти Mass Effect 5 только на пользу.

О самой игре пока известно немного, однако ранее BioWare намекала на постепенное наращивание команды, что может говорить о переходе проекта в более активную фазу разработки.