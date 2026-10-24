Директор Mass Effect 5 с иронией отреагировал на закрытие BioWare: "Зато не придется брать больничный ради GTA 6"

21 октября EA объявила о закрытии BioWare - студии, стоявшей за Mass Effect и Dragon Age на протяжении многих лет. Майкл Гэмбл, курировавший разработку Mass Effect 5 до отмены игры, с долей самоиронии прокомментировал увольнения в студии.

Я, наверное, мог бы часами листать ленту и читать слова поддержки в адрес студии, ее наследия и того влияния, которое BioWare оказала на вас. Для нас это очень много значит. В этой команде собрано столько талантливых ветеранов индустрии, так что если вы знаете о каких-либо вакансиях - пожалуйста, присылайте их. Я лично поручусь за каждого из своей команды. Что касается меня: по крайней мере, мне не придется брать больничный, когда выйдет GTA 6.

Запланированный Гэмблом "больничный" совпал бы с прогнозами аналитиков: более 1,5 млн человек в США также возьмут выходной в день релиза. По оценке экономиста Хосе Гарсии Монтальво, это может обойтись США примерно в 1 млрд долларов потерянной производительности. Еще в апреле генеральный директор Take-Two Штраус Зельник предсказывал массовую волну невыходов на работу, отмечая ажиотаж вокруг игры, которую фанаты ждали более десяти лет.