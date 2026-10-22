ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mass Effect 5 игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8 596 оценок

Джейсон Шрайер подтвердил подлинность утёкшего трейлера отменённой Mass Effect

IKarasik IKarasik

Известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что появившийся в сети трейлер Mass Effect с рабочим названием Universe действительно относится к игре, над которой BioWare работала вплоть до закрытия студии. Ранее ролик опубликовал пользователь Reddit, однако его подлинность оставалась под вопросом.

В сети появился трейлер отменённой Mass Effect с постаревшей Лиарой - но его подлинность вызывает вопросы

«Могу подтвердить, что это настоящий трейлер игры Mass Effect, над которой BioWare работала вплоть до вчерашнего закрытия», — написал Шрайер. Таким образом, утёкшее видео оказалось связано с реальным проектом, а не является фанатской подделкой.

Ролик появился в сети после сообщений о том, что у BioWare был готов трейлер следующей Mass Effect. Видео напоминает таргет-рендер — демонстрационный материал, который показывает предполагаемый визуальный стиль игры, но не обязательно отражает реальный игровой процесс. В нём также фигурирует рабочее название Universe.

По сообщениям СМИ, над новой частью серии к моменту отмены работали около 50 человек. Бывшие сотрудники BioWare утверждали, что проект должен был предложить беспрецедентный уровень свободы и выбора, а команда ориентировалась на достижения Larian Studios и CD Projekt. При этом подробности игрового процесса официально так и не раскрыли.

16
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Costollom

Тогда правильно, что закрыли.

8
FairUlu

Трейлер хорош!

6
saa0891
По сообщениям СМИ, над новой частью серии к моменту отмены работали около 50 человек. Бывшие сотрудники BioWare утверждали, что проект должен был предложить беспрецедентный уровень свободы и выбора, а команда ориентировалась на достижения Larian Studios и CD Projekt.

За 6 лет с анонса они смогли родить только этот унылый ролик. Не ну реально где хоть какие то материалы по игре.

4
Gords

5+ лет и охреллион денег чтобы сделать 3д-мультик на пару минут. Неудивительно, что