Джейсон Шрайер подтвердил подлинность утёкшего трейлера отменённой Mass Effect

Известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что появившийся в сети трейлер Mass Effect с рабочим названием Universe действительно относится к игре, над которой BioWare работала вплоть до закрытия студии. Ранее ролик опубликовал пользователь Reddit, однако его подлинность оставалась под вопросом.

«Могу подтвердить, что это настоящий трейлер игры Mass Effect, над которой BioWare работала вплоть до вчерашнего закрытия», — написал Шрайер. Таким образом, утёкшее видео оказалось связано с реальным проектом, а не является фанатской подделкой.

Ролик появился в сети после сообщений о том, что у BioWare был готов трейлер следующей Mass Effect. Видео напоминает таргет-рендер — демонстрационный материал, который показывает предполагаемый визуальный стиль игры, но не обязательно отражает реальный игровой процесс. В нём также фигурирует рабочее название Universe.

По сообщениям СМИ, над новой частью серии к моменту отмены работали около 50 человек. Бывшие сотрудники BioWare утверждали, что проект должен был предложить беспрецедентный уровень свободы и выбора, а команда ориентировалась на достижения Larian Studios и CD Projekt. При этом подробности игрового процесса официально так и не раскрыли.