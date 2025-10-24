Дженнифер Хейл готова вернуться в Mass Effect 5 в любой роли, но BioWare пока с ней не связывались

В интервью порталу IGN актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женщину Шепарда в оригинальной трилогии Mass Effect, выразила огромное желание вернуться во вселенную франшизы в предстоящей пятой части. При этом она готова сыграть не только свою легендарную роль, но и любого другого персонажа.
"Я обожаю эту вселенную. Я готова. В любой момент", - подчеркнула Хейл. Она также добавила, что будет рада воплотить любого персонажа, будь то "Кроган, голограмма, жук или гниющий труп". Однако, по словам актрисы, BioWare пока не связывались с ней по поводу участия в проекте.
Актриса призвала фанатов поддержать ее инициативу, отметив, что чем активнее сообщество будет выражать свое желание видеть ее в новой игре, тем выше шансы на то, что это произойдет. Следующая часть Mass Effect все еще находится на стадии предпроизводства и судьба Шепарда после событий трилогии остается под вопросом.
Андромеда насрала на все каноны, куда она там собралась возвращаться ?
Андромеда вернулась к истокам серии, а на каноны насрала это уже Mass Effect 2 и 3, в которых огромное количество фич оригинала попросту исчезло... Точка.
Ага...а сюжетно андромеда всё же насрала ого-го!
К сожалению, возвращаться практически некуда уже
Ой да ладно. Нашелся бы толковый издатель, да хороший сценарист...
Так хочется же. Очень хочется, но веры нет уже) при этом, я Андромеду прошел трижды - потрясающая игра
Я знаю одно. Если продолжение сделают по кринжевой концовке под названием Синтез, то пятые точки повзрываются у большинства игроков по всему земному шару))
Так от Биоваров одно название осталось, в коматозном состоянии, 5 лет прошло а по игре материалов ноль.
Ну если 7 ноября, на день N7 опять новостей не будет по игре, то всё просрали.... Легче мод mass effect на Starfield дождаться будет.... Столько лет, а информации нет....