Дженнифер Хейл готова вернуться в Mass Effect 5 в любой роли, но BioWare пока с ней не связывались

В интервью порталу IGN актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женщину Шепарда в оригинальной трилогии Mass Effect, выразила огромное желание вернуться во вселенную франшизы в предстоящей пятой части. При этом она готова сыграть не только свою легендарную роль, но и любого другого персонажа.

"Я обожаю эту вселенную. Я готова. В любой момент", - подчеркнула Хейл. Она также добавила, что будет рада воплотить любого персонажа, будь то "Кроган, голограмма, жук или гниющий труп". Однако, по словам актрисы, BioWare пока не связывались с ней по поводу участия в проекте.

Актриса призвала фанатов поддержать ее инициативу, отметив, что чем активнее сообщество будет выражать свое желание видеть ее в новой игре, тем выше шансы на то, что это произойдет. Следующая часть Mass Effect все еще находится на стадии предпроизводства и судьба Шепарда после событий трилогии остается под вопросом.