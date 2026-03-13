ЧАТ ИГРЫ
Mass Effect 5 TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 569 оценок

Дженнифер Хейл не уверена в нынешней Bioware, так как компанию продали компании, которую тоже продали

2BLaraSex 2BLaraSex

Актриса Дженнифер Хейл - легендарный голос женской версии Коммандера Шепарда из трилогии Mass Effect - высказала серьезные сомнения в будущем студии BioWare. Ее слова прозвучали в интервью на GDC 2026 и были опубликованы аккаунтом GamesRadar+ в соцсети X. Хейл прямо связала свои опасения с корпоративными изменениями:

У меня столько надежд, но есть и опасения: ведь BioWare продали компании, которую теперь тоже продают - и мы совершенно не знаем, что будет дальше. Я имею в виду... Ту культуру, ту философию, благодаря которым и появилась эта невероятная игра... Я не знаю, насколько они сохранились - или не сохранились.

Дженнифер Хейл закончила эмоциональным призывом:

Я точно знаю лишь одно: дух этой игры живее всех живых, а сообщество фанатов по-прежнему жаждет продолжения - и я бы с огромным энтузиазмом откликнулась, если бы меня пригласили поучаствовать. Верните Шепарда!

Пока BioWare официально подтверждает только то, что новая игра Mass Effect (анонсированная в 2023 году) находится в разработке.

8
12
Комментарии:  12
Neko-Aheron
6
Wing42
компанию продали компании, которую тоже продали

Режиссёр Кристофер Нолан.

5
Xndr DeKoz

всем очень важно ее мнение, конечно

5
Greencore

Вейлгард и Андромеда лучшие игры от биоваров, чё все ноют.

5
saa0891

Так от Биоваров там уже давно ни чего не осталось их уже не один раз похоронили и набрали гандурасов по квотам а Масыч уже давно в коматозном состоянии о какой уверенности можно говорить.

3
