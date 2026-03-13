Дженнифер Хейл не уверена в нынешней Bioware, так как компанию продали компании, которую тоже продали

Актриса Дженнифер Хейл - легендарный голос женской версии Коммандера Шепарда из трилогии Mass Effect - высказала серьезные сомнения в будущем студии BioWare. Ее слова прозвучали в интервью на GDC 2026 и были опубликованы аккаунтом GamesRadar+ в соцсети X. Хейл прямо связала свои опасения с корпоративными изменениями:

У меня столько надежд, но есть и опасения: ведь BioWare продали компании, которую теперь тоже продают - и мы совершенно не знаем, что будет дальше. Я имею в виду... Ту культуру, ту философию, благодаря которым и появилась эта невероятная игра... Я не знаю, насколько они сохранились - или не сохранились.

Дженнифер Хейл закончила эмоциональным призывом:

Я точно знаю лишь одно: дух этой игры живее всех живых, а сообщество фанатов по-прежнему жаждет продолжения - и я бы с огромным энтузиазмом откликнулась, если бы меня пригласили поучаствовать. Верните Шепарда!

Пока BioWare официально подтверждает только то, что новая игра Mass Effect (анонсированная в 2023 году) находится в разработке.