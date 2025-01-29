EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

Electronic Arts объявила о реструктуризации BioWare, разработчика Dragon Age и Mass Effect. Теперь студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect, а часть сотрудников переведена на другие проекты внутри EA.

Генеральный директор Гэри Маккей отметил, что BioWare использует этот период между циклами разработки, чтобы оптимизировать рабочие процессы. По его словам, «на данном этапе разработки нам не требуется поддержка всей студии», поэтому часть разработчиков уже нашла новые позиции внутри EA.

Новый Mass Effect, анонсированный четыре года назад, находится на ранней стадии разработки. Теперь над ним работают ветераны серии, включая Майка Гэмбла, Престона Ватаманюка и Дерека Уоттса.