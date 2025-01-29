EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

Electronic Arts объявила о реструктуризации BioWare, разработчика Dragon Age и Mass Effect. Теперь студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect, а часть сотрудников переведена на другие проекты внутри EA.
Генеральный директор Гэри Маккей отметил, что BioWare использует этот период между циклами разработки, чтобы оптимизировать рабочие процессы. По его словам, «на данном этапе разработки нам не требуется поддержка всей студии», поэтому часть разработчиков уже нашла новые позиции внутри EA.
Новый Mass Effect, анонсированный четыре года назад, находится на ранней стадии разработки. Теперь над ним работают ветераны серии, включая Майка Гэмбла, Престона Ватаманюка и Дерека Уоттса.
Вы им хоть скажите что они делают масс эффект а не драконяку.
"часть создателей последнего Dragon Age покинут студию" ой а что случилось?
Вот настоящие люди которые сделали фирму в своё время легендарной и которые, к сожалению, её давно уже покинули.
И где они сейчас?
По домам либо на работе, а что?
Я в смысле занимаются ли они какими-то игровыми проектами?
От такой студии хочется только закрытия.
// Вячеслав Мазовецкий
пошла движуха
Масс эффект 5 . Гей Эдишен и фотка двух тормозов с IBXT
Если уволят всех кто причастен к вайлгарду я буду ждать новый ME.
ЕА таких ждунов разводит, как шулер разводит краплеными картами. Выиграть не возможно, но главное верить и ждать, авось повезет. Жди...
Нечего особенного, уволят кучку воокнутых и остатки закинут в группу с другим проектом. Главное, чтобы без всякого бреда на подобии небинаркого биомусора
О, там появится ищщо больше трансов и подобной сраносятины!!!!
Запросто
Верните Шепа, мы все простим.
Только воскрешение Шепарда поможет им, на новую историю уже не потянут увы
отлично
делайте урок над ошибками после веилгарда и вперед
Хорошая шутка, ага, ещё больше гондурасов и прочего дерьма.
бескрайнему космосу бескрайнее гейство
В бесконечность и далее!