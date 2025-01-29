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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 512 оценок

EA объявила о реструктуризации BioWare: студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect

butcher69
Новости

Electronic Arts объявила о реструктуризации BioWare, разработчика Dragon Age и Mass Effect. Теперь студия сосредоточится исключительно на следующей части Mass Effect, а часть сотрудников переведена на другие проекты внутри EA.

Генеральный директор Гэри Маккей отметил, что BioWare использует этот период между циклами разработки, чтобы оптимизировать рабочие процессы. По его словам, «на данном этапе разработки нам не требуется поддержка всей студии», поэтому часть разработчиков уже нашла новые позиции внутри EA.

Новый Mass Effect, анонсированный четыре года назад, находится на ранней стадии разработки. Теперь над ним работают ветераны серии, включая Майка Гэмбла, Престона Ватаманюка и Дерека Уоттса.

25
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
hpi

Вы им хоть скажите что они делают масс эффект а не драконяку.

8
SexualHarassmentPanda

"часть создателей последнего Dragon Age покинут студию" ой а что случилось?

Вот настоящие люди которые сделали фирму в своё время легендарной и которые, к сожалению, её давно уже покинули.

8
answerx32

И где они сейчас?

2
Шрек и осел vs CD Project answerx32

По домам либо на работе, а что?

2
answerx32 Шрек и осел vs CD Project

Я в смысле занимаются ли они какими-то игровыми проектами?

0
Шрек и осел vs CD Project

От такой студии хочется только закрытия.

4
Jose Mane
4
Пользователь ВКонтакте

// Вячеслав Мазовецкий

0
LincolnRimes

пошла движуха

0
Федя Хомяков

Масс эффект 5 . Гей Эдишен и фотка двух тормозов с IBXT

0
6363

Если уволят всех кто причастен к вайлгарду я буду ждать новый ME.

-1
Paradidle

ЕА таких ждунов разводит, как шулер разводит краплеными картами. Выиграть не возможно, но главное верить и ждать, авось повезет. Жди...

1
Max Rolens

Нечего особенного, уволят кучку воокнутых и остатки закинут в группу с другим проектом. Главное, чтобы без всякого бреда на подобии небинаркого биомусора

-1
PROLETARIAN HATRED

О, там появится ищщо больше трансов и подобной сраносятины!!!!

-2
Федя Хомяков

Запросто

-1
Mankar Camoran

Верните Шепа, мы все простим.

-2
Anno3

Только воскрешение Шепарда поможет им, на новую историю уже не потянут увы

-2
My life is a game

отлично
делайте урок над ошибками после веилгарда и вперед

-3
saa0891
делайте урок над ошибками после веилгарда и вперед

Хорошая шутка, ага, ещё больше гондурасов и прочего дерьма.

3
GMNPSH saa0891

бескрайнему космосу бескрайнее гейство

0
MadPyramus GMNPSH

В бесконечность и далее!

0