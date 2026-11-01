Фанат создал "кладбище" студий, убитых EA, у входа в офис компании

Фанат видеоигр устроил символическую акцию памяти у одного из офисов Electronic Arts. На газоне перед логотипом EA он разместил самодельные надгробия в честь студий, которые компания закрыла за годы своей работы.
Акцию организовал пользователь Reddit с ником Xveers. Он рассказал, что офис EA находится рядом уже много лет, но закрытие BioWare в октябре 2026 года стало последней каплей. Человек потратил целый день на то, чтобы вырезать, покрасить, распечатать и установить картонные "могильные плиты".
На надгробии BioWare (1995–2026) написана знаменитая фраза из Mass Effect 3, которую произносит Мордин Солус перед своей жертвой:
Это должен был быть я. Кто-то другой мог ошибиться.
Рядом стоят памятники другим закрытым студиям:
- Origin (1983–2004);
- Bullfrog (1987–2001);
- Pandemic;
- Visceral (1998–2017, создатели Dead Space);
- Maxis;
- Westwood (1985–2003, Command & Conquer).
Каждому надгробию подобрали эпитафию, отсылающую к играм или судьбе студии. Акция стала частью более широкой кампании #SaveMassEffect. После того как EA в конце октября 2026 года объявила о закрытии BioWare и отмене следующей игры во вселенной Mass Effect, фанаты запустили петицию, выкупили билборды (в том числе на Таймс-сквер) и продолжают требовать, чтобы франшизу либо доделали, либо передали другой студии. Символическое кладбище у входа в офис EA стало еще одним эмоциональным жестом сообщества, которое не хочет мириться с потерей одной из самых любимых RPG-студий в истории.
По факту ни одну из этих студий не жалко, ибо в конце своего жизненного цикла каждая их них выпускала трешак за трешаком. Взять хотя бы Visceral - им дали аж целых ТРИ шанса сделать Dead Space супер крутой ачешуенной игрой, а они что сделали? Обычный унылый недохоррор, который на словах много кто хвалит, а на деле по факту Dead Space всегда плохо продавалась, потому что адекватному геймеру такие игры не нужны. Если Visceral аж три раза сделала игру с плохими продажами, разве не логично закрыть нафиг этих трешоделов? Ещё как логично. Игры этой студии просто НЕ продавалаись на достойном уровне.
Поэтому меня удивляют утверждения, якобы EA сама загубили студии. Просто студия Visceral делала игры, которые не продаются - сами виноваты. Нужно было игры нормальные делать просто. И кстати ремейк Dead Space тоже плохо продался, что ещё раз доказало, что Visceral изначально сделали фигню, а в ремейке эту фигню зачем-то повторили точь в точь вместо того, чтобы искоренить недостатки оригинала. Примерно тоже самое можно сказать почти про все студии, которые были закрыты EA. Точка.