Фанат создал "кладбище" студий, убитых EA, у входа в офис компании

Фанат видеоигр устроил символическую акцию памяти у одного из офисов Electronic Arts. На газоне перед логотипом EA он разместил самодельные надгробия в честь студий, которые компания закрыла за годы своей работы.

Акцию организовал пользователь Reddit с ником Xveers. Он рассказал, что офис EA находится рядом уже много лет, но закрытие BioWare в октябре 2026 года стало последней каплей. Человек потратил целый день на то, чтобы вырезать, покрасить, распечатать и установить картонные "могильные плиты".

На надгробии BioWare (1995–2026) написана знаменитая фраза из Mass Effect 3, которую произносит Мордин Солус перед своей жертвой:

Это должен был быть я. Кто-то другой мог ошибиться.

Рядом стоят памятники другим закрытым студиям:

Origin (1983–2004);

Bullfrog (1987–2001);

Pandemic;

Visceral (1998–2017, создатели Dead Space);

Maxis;

Westwood (1985–2003, Command & Conquer).

Каждому надгробию подобрали эпитафию, отсылающую к играм или судьбе студии. Акция стала частью более широкой кампании #SaveMassEffect. После того как EA в конце октября 2026 года объявила о закрытии BioWare и отмене следующей игры во вселенной Mass Effect, фанаты запустили петицию, выкупили билборды (в том числе на Таймс-сквер) и продолжают требовать, чтобы франшизу либо доделали, либо передали другой студии. Символическое кладбище у входа в офис EA стало еще одним эмоциональным жестом сообщества, которое не хочет мириться с потерей одной из самых любимых RPG-студий в истории.