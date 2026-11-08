Фанатская кампания поддержать Mass Effect в День N7 не добилась успеха: игра собрала лишь 10 тысяч игроков в Steam

Фанатская инициатива по спасению серии Mass Effect, продвигаемая сообществом WeAreMassEffect, потерпела очевидную неудачу. Несмотря на призывы "держать строй" и массово запускать Mass Effect Legendary Edition во время Дня N7, пик активности в Steam достиг отметки в 10380 одновременных игроков.

Организаторы события в своем аккаунте отчитались о достижении этой отметки и призвали участников не выходить из игры, чтобы цифры учитывались в чартах. Однако для инициативы, позиционировавшей себя как мощное народное движение в защиту франшизы, результат выглядит довольно скромным, учитывая, что пик онлайна после релиза достигал 60 тысяч.

Эксперты и наблюдатели уже называют акцию провальной: 10 тысяч одновременных игроков - это крайне мало, чтобы оказать реальное давление на Electronic Arts. Большинство участников так и не смогли создать ощущение массовости, на которое рассчитывали организаторы.

Таким образом, День N7 2026 года завершился не громким заявлением фанатов, а тихим подтверждением того, что интерес к старым частям серии уже не способен собрать вокруг себя действительно большое сообщество.