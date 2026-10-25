Фанаты Mass Effect активно подписывают петицию в защиту франшизы - собрано более 155 тыс подписей

После того как EA объявила о закрытии BioWare и отмене следующей игры серии Mass Effect, фанаты запустили кампанию #SaveMassEffect, призывая издателя обеспечить будущее франшизы. В петиции, размещённой на платформе Change.org, говорится, что Mass Effect занимает особое место в сердцах миллионов игроков по всему миру. Ее глубоко проработанная вселенная и культовые персонажи подарили нам одни из самых запоминающихся историй в игровой индустрии.

Участники кампании призывают EA предоставить BioWare необходимые ресурсы — финансирование, штат сотрудников и время на разработку, — чтобы студия могла продолжить работу над новыми частями серии. В качестве альтернативы предлагается передать права на интеллектуальную собственность Mass Effect другой студии, способной развивать франшизу дальше. Сторонники петиции уверены, что любой из этих вариантов позволил бы сохранить серию и дать ее вселенной возможность расширяться за счет новых историй и игрового опыта. На момент написания статьи петиция #SaveMassEffect собрала более 155 000 подписей.

В своем недавнем видео контент-мейкер Dantics рассказал, что входил в состав «Совета Mass Effect» и предоставлял разработчикам из BioWare обратную связь по игре Mass Effect 5. По его словам, проект, носивший рабочее название Mass Effect Universe, должен был разворачиваться спустя более 600 лет после «Войны со Жнецами». Игрокам предстояло взять на себя роль настраиваемого агента программы N7, оснащённого экспериментальными технологиями для взлома систем, манипулирования окружающим пространством и скрытного прохождения.