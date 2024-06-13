Фанаты Mass Effect переживают за продолжение после роликов Dragon Age 4

Фанаты Mass Effect начали переживать о грядущем продолжении, после того как увидели геймплейные кадры Dragon Age: The Vailguard. По их мнению, новая RPG больше похожа на мобильную игру или Fortnite, а не на некогда великую игровую франшизу.

Пользователь YourRandomHomie8748 отметил, что очень ждал возвращения Mass Effect, но после демонстрации Dragon Age понял, что ему страшно представить, что новые сотрудники BioWare сделают с космооперой.

«Это даже близко не те прекрасные игры серии Dragon Age, которые были раньше. <...> Судя по всему, все отличные разработчики покинули BioWare уже очень давно, и все те люди, ответственные за потрясающие игры, которые мы помним и любим, больше не работают в компании. Мне страшно от того, что они уже сделали с Mass Effect 4 к этому моменту. Я бы предпочел, чтобы они не трогали персонажей и историю из первых трех игр серии», — YourRandomHomie8748.

Комментаторы поддержали автора поста, отметив, что если бы не лого Dragon Age, то они бы ни за что не догадались, что это та самая франшиза, а не очередной клон Overwatch. Большинству игроков не понравилась такая смена тона и новый дизайн.

«Полностью согласен. Dragon Age должна быть темным фэнтези с морем крови, насилием и жестоким миром. А новая часть выглядит как глупая мобильная игра с закосом под мультфильм. Посмотрите, как они изуродовали моего мальчика [цитата из «Крестного отца» — прим. ред.]», — slarp.

«Честно говоря, я привык полагать, что все игры EA и Ubisoft — мусор, пока мне не докажут обратного. Иногда это сложно, если речь идет о любимых игровых сериях, но помогает избежать разочарования и бесполезной траты денег», — snoobsnob.

«Принимая во внимание, что речь идет о EA, если The Veilguard плохо себя проявит, то новую Mass Effect вообще могут отменить», — SoapySage.

Некоторые пользователи посчитали несправедливым обвинять во всех бедах EA. По их мнению, BioWare сама испортила сначала концовку Mass Effect 3, а затем выпустила ужасную Andromeda. Но другие с такими заявлениями оказались не согласны.

«Это EA опустошила студию, заменив талантливых разработчиков на «дешевых» и на все согласных сотрудников. BioWare распалась не в результате магического воздействия. Ты думаешь, это просто случайность, что студия прошла путь от самых уважаемых разработчиков RPG в индустрии, которое закрепилось за ними еще в 90-х, до ужасной компании под крылом EA? Путь BioWares был легендарным. Потом их купила EA, и они начали скатываться после выхода Mass Effect. Не очень похоже на случайность. Учитывая «кладбище» издателя [речь идет о закрытых после приобретения студиях]», — ZaDu25.

Несмотря на упаднические настроения, находятся и те, кто верит, что у BioWare еще получится вернуть себе былую славу. Ведь недавно стало известно, что над новой Mass Effect на руководящих позициях работает немало ветеранов, которые когда-то делали Mass Effect 2 и Mass Effect 3.

«Они пытаются нам сказать, что очень хотят вернуться к корням [в том числе и в случае с Mass Effect] и делать хорошие игры. Давайте просто надеяться, что это произойдет», — TheReiterEffect_S8.