Фанаты Mass Effect разместили баннер #SaveMassEffect на Таймс-сквер и готовят новые акции

Поклонники Mass Effect продолжают кампанию за спасение серии после закрытия BioWare и отмены новой игры. Энтузиасты разместили рекламный баннер с хештегом #SaveMassEffect на Таймс-сквер в Нью-Йорке и уже планируют следующие акции, в том числе сбор средств на мобильные рекламные экраны.

Инициатива принадлежит сообществу We Are Mass Effect, созданному летом 2025 года испанским фанатом Ариэлем Пеньей Агиларом. Вместе с соратником по имени Мер и пользователем X Кала Элизабет он организовал размещение баннера, чтобы привлечь больше внимания к судьбе франшизы и разработчиков. Надпись на экране гласит «Keelah si'yah» — фразу на языке кварианцев, которую можно перевести как «Надеюсь однажды обрести родной мир». Организаторы признались, что изначально хотели использовать другое выражение — «Keelah se'lai», — но в спешке допустили ошибку.

По словам Агилара, идея возникла под впечатлением от кампании поклонников отменённого проекта Star Wars: The Hunt for Ben Solo. Организаторы уже обращались напрямую к Electronic Arts и канадским политикам, а теперь хотят расширить кампанию. Баннер на Таймс-сквер показывают в течение 15 секунд каждый час на 35-й минуте, на здании по адресу Бродвей, 1560. Размещение обошлось примерно в 250 долларов, однако, по словам участников, больше сложностей вызвали вопросы авторских прав, из-за которых им пришлось срочно менять макет.

We Are Mass Effect не связано напрямую с крупной петицией за спасение серии, но полностью её поддерживает. Число подписей под обращением уже достигло 220 тысяч. Среди тех, кто выступил в поддержку инициативы, — актёры озвучки Шепарда Дженнифер Хейл и Марк Мир, а также разработчики и поклонники других игр.

Участники кампании признают, что не рассчитывают на скорую смену позиции EA, но считают важным привлечь внимание не только к судьбе Mass Effect, но и к увольнениям сотрудников и сохранению игрового наследия. Организаторы опасаются, что компания может оставить такие серии, как Mass Effect, Dragon Age и Dead Space, без новых игр, продолжая зарабатывать на уже существующих брендах.

Кала Элизабет рассказала, что команда рассматривает запуск сбора средств на GoFundMe. Если поклонники смогут пожертвовать небольшие суммы, организаторы рассчитывают заказать дополнительные мобильные рекламные экраны. Даже если кампания не повлияет на решение EA, фанаты намерены продолжать её как минимум ради поддержки уволенных разработчиков и сохранения интереса к серии. Дополнительным поводом для активности станет 20-летие Mass Effect, которое наступит 7 ноября 2027 года.