Mass Effect 5 TBA
8 295 оценок

Фанаты Mass Effect считают, что нет "никаких причин" для того, чтобы один из компаньонов не вернулся в ME4

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Procy_on
Новости

Поклонники франшизы Mass Effect считают, что нет "никаких причин", чтобы Грюнт не вернулся в Mass Effect 4, который впервые появился в Mass Effect 2.

В сообщении, опубликованном на реддит, было указано множество причин, по которым Грюнт должен вернуться в Mass Effect 4. Главная причина заключается в том, что кроганы в Mass Effect живут до тысячи лет. Грюнту, рожденному в инкубаторе, всего около 20 биологических лет, и вполне возможно, что он доживет до событий новой игры. Пользователь также отмечает, что, согласно статистике Bioware, Грюнт почти не умирает в самоубийственной миссии Mass Effect 2, и его так же трудно убить в Mass Effect 3.

Другие участники темы в целом согласились с этой идеей, многие считают, что его возвращение практически необходимо как мост к миру кроганов в галактике Mass Effect после Шепарда. Конечно, Грюнт сыграл интересную роль в ранних играх Mass Effect, но временами его роль почти вытеснялась другими более важными кроганами, такими как Врекс и Ева. Возвращение Грюнта в игру позволило бы ему сыграть важную роль в сюжете франшизы.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Озверин

вообще ничего не поменяется от присутсвия или отсутствия Грюнта в продолжении. имхо, конечно.

но, блин, очередной мусор с реддита - это просто хамство.

9
Talendor3

вообще знакомые персонажи всегда плюс, хоть и не особо весомый

0
Озверин Talendor3

я считаю, что тут обстоятельства появления важнее факта наличия. все может быть и в плюс и в минус.
лично мне было б неприятно, что знакомый элитный кроган в продолжении уже не сопляк, а тысячелетняя тортилла. кому-то наоборот, мб.
так что тут не претендую на истину. просто я для себя вижу, что важнее не будет ли, а то КАК будет, если все-таки будет.

0
Talendor3 Озверин

Согласен, тоже важный нюанс, но это дело проработки

0
Aellie

А сообщения с пегача выкладывают на реддит? Просто интересно

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Нет, пегач это тайное логово. Сегодня я узнал, что стримерша Оляша зарабатывает на онлифанс по 300 баксов в месяц. Где ты найдешь такое? Только тут. Реддит gовно.

-1
Talendor3

Главное чтоб не для галочки это было

0
Лобо

Лиара таким же оброзом может вернутся (может еще явик там как они более совершенная раса чем любая другая может протеание вообще нет проблем связанных с смертью от старости)

0