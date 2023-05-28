Фанаты Mass Effect считают, что нет "никаких причин" для того, чтобы один из компаньонов не вернулся в ME4 ©

Поклонники франшизы Mass Effect считают, что нет "никаких причин", чтобы Грюнт не вернулся в Mass Effect 4, который впервые появился в Mass Effect 2.

В сообщении, опубликованном на реддит, было указано множество причин, по которым Грюнт должен вернуться в Mass Effect 4. Главная причина заключается в том, что кроганы в Mass Effect живут до тысячи лет. Грюнту, рожденному в инкубаторе, всего около 20 биологических лет, и вполне возможно, что он доживет до событий новой игры. Пользователь также отмечает, что, согласно статистике Bioware, Грюнт почти не умирает в самоубийственной миссии Mass Effect 2, и его так же трудно убить в Mass Effect 3.

Другие участники темы в целом согласились с этой идеей, многие считают, что его возвращение практически необходимо как мост к миру кроганов в галактике Mass Effect после Шепарда. Конечно, Грюнт сыграл интересную роль в ранних играх Mass Effect, но временами его роль почти вытеснялась другими более важными кроганами, такими как Врекс и Ева. Возвращение Грюнта в игру позволило бы ему сыграть важную роль в сюжете франшизы.