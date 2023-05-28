Фанаты Mass Effect считают, что нет "никаких причин" для того, чтобы один из компаньонов не вернулся в ME4

Поклонники франшизы Mass Effect считают, что нет "никаких причин", чтобы Грюнт не вернулся в Mass Effect 4, который впервые появился в Mass Effect 2.
В сообщении, опубликованном на реддит, было указано множество причин, по которым Грюнт должен вернуться в Mass Effect 4. Главная причина заключается в том, что кроганы в Mass Effect живут до тысячи лет. Грюнту, рожденному в инкубаторе, всего около 20 биологических лет, и вполне возможно, что он доживет до событий новой игры. Пользователь также отмечает, что, согласно статистике Bioware, Грюнт почти не умирает в самоубийственной миссии Mass Effect 2, и его так же трудно убить в Mass Effect 3.
Другие участники темы в целом согласились с этой идеей, многие считают, что его возвращение практически необходимо как мост к миру кроганов в галактике Mass Effect после Шепарда. Конечно, Грюнт сыграл интересную роль в ранних играх Mass Effect, но временами его роль почти вытеснялась другими более важными кроганами, такими как Врекс и Ева. Возвращение Грюнта в игру позволило бы ему сыграть важную роль в сюжете франшизы.
вообще ничего не поменяется от присутсвия или отсутствия Грюнта в продолжении. имхо, конечно.
но, блин, очередной мусор с реддита - это просто хамство.
вообще знакомые персонажи всегда плюс, хоть и не особо весомый
я считаю, что тут обстоятельства появления важнее факта наличия. все может быть и в плюс и в минус.
лично мне было б неприятно, что знакомый элитный кроган в продолжении уже не сопляк, а тысячелетняя тортилла. кому-то наоборот, мб.
так что тут не претендую на истину. просто я для себя вижу, что важнее не будет ли, а то КАК будет, если все-таки будет.
Согласен, тоже важный нюанс, но это дело проработки
А сообщения с пегача выкладывают на реддит? Просто интересно
Нет, пегач это тайное логово. Сегодня я узнал, что стримерша Оляша зарабатывает на онлифанс по 300 баксов в месяц. Где ты найдешь такое? Только тут. Реддит gовно.
Главное чтоб не для галочки это было
Лиара таким же оброзом может вернутся (может еще явик там как они более совершенная раса чем любая другая может протеание вообще нет проблем связанных с смертью от старости)