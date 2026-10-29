Фанаты Mass Effect устроят массовый игровой марафон 7 ноября, чтобы спасти серию

Поклонники Mass Effect готовят масштабную акцию в поддержку франшизы после закрытия BioWare и отмены следующей игры. Сообщество We Are Mass Effect призывает игроков 7 ноября, в день N7 Day, одновременно запустить Mass Effect: Legendary Edition и показать EA, что серия по-прежнему востребована.

Игровое событие пройдёт с 14:00 до 17:00 по восточному времени США. Присоединиться смогут и те, кто играет на консолях или через приложение EA: им предлагают публиковать скриншоты и видеоролики с хештегом #SaveMassEffect. Организаторы рассчитывают привлечь как можно больше участников и продемонстрировать издателю активность сообщества.

Марафон стал частью кампании #SaveMassEffect, которая уже собрала более 270 тысяч подписей под онлайн-петицией менее чем за неделю. Поклонники требуют от EA выделить средства на разработку новой игры или передать франшизу другой студии, способной продолжить серию.

Сообщество также занимается рекламной кампанией. 26 октября на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился цифровой билборд с хештегом #SaveMassEffect и фразой «Keelah Si’yah» — отсылкой к кораблю кварианцев из Mass Effect: Andromeda. Кроме того, фанаты собирают деньги на мобильные рекламные щиты возле штаб-квартиры EA, офиса компании в Эдмонтоне и церемонии The Game Awards в декабре.

Несмотря на активность поклонников, судьба серии остаётся неопределённой. Даже если все подписавшие петицию купят новую игру по полной цене, этого может оказаться недостаточно для финансирования современного AAA-проекта. EA пока не объявляла о намерении возобновить отменённую разработку или передать Mass Effect другой студии.