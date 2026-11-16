Фанаты не оставляют попыток спасти Mass Effect 5 и отправили в штаб EA кексы с символикой N7

После того как EA приняла решение закрыть BioWare - создателей Mass Effect, фактически положив конец серии, поклонники запустили активную кампанию за спасение любимой научно-фантастической саги. На данный момент они уже использовали петиции, билборды, баннерные грузовики и видео-встречи. На этой неделе, позаимствовав идею из прошлого протеста против концовки третьей игры, они пробуют новую тактику: кексы.

В пятницу иллюстратор Кала Элизабет и организаторы Save Mass Effect договорились доставить партию кексов с символикой N7 в штаб-квартиру EA в Редвуд-Сити. Это отсылка к кампании 2012 года Retake Mass Effect, когда фанаты, возмущенные концовками Mass Effect 3, отправили студии 400 кексов с красной, зеленой и синей глазурью, но одинаковых на вкус - в насмешку над похожими финалами.

Хотя дело не ограничилось только кексами, кампания 2012 года имела определенный успех. BioWare согласилась выпустить DLC позже в том же году, которое расширяло варианты концовки. Хотя разрешение ситуации оставалось спорным, это послало громкий сигнал фанатам, жаждущим изменить курс. BioWare, не нуждавшаяся в таком количестве кексов, передала десерты в местный приют для молодежи.

На этот раз фанаты приготовили всего дюжину кексов, хотя это вряд ли это изменит ситуацию. EA закрыла BioWare в октябре после многих лет напряженности, вскоре после приобретения компании консорциумом частных инвестфондов, включая саудовский PIF и Affinity Partners Джареда Кушнера. Ключевая причина - перераспределение ресурсов в пользу более надежных проектов вроде "Звёздных войн".