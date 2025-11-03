Фанаты опасаются, что из-за увольнений Bioware пропустит день N7, но актеры Mass Effect все равно собираются встретиться

Поклонники вселенной Mass Effect готовятся к необычно тихому празднованию Дня N7, который ежегодно отмечается 7 ноября. Обычно в этот день студия BioWare радует фанатов анонсами или новостями о следующей части серии, однако в этом году ожидания невелики. Из-за массовых увольнений в BioWare, затронувших многих сценаристов, работавших над Mass Effect и Dragon Age, сообщество предполагает, что официальных новостей по Mass Effect 5 в этом году не будет.

К счастью, ситуацию спасет командир Шепард - вернее, ее голос. Легендарная актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женскую версию протагониста, проведет воссоединение актерского состава Mass Effect. Трансляция состоится в пятницу на YouTube-канале платформы Streamly. Ничего нового это нам не даст, но поклонники смогут услышать воспоминания актеров о работе над культовой серией.

Пока неизвестно, кто именно присоединится к Хейл, но недавно несколько звезд Mass Effect уже встречались на MCM Comic Con в Лондоне. Тогда Али Хиллис, озвучившая Лиару, призналась, что даже не знала о появлении своего персонажа в тизере Mass Effect 5.