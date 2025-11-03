Фанаты опасаются, что из-за увольнений Bioware пропустит день N7, но актеры Mass Effect все равно собираются встретиться

Поклонники вселенной Mass Effect готовятся к необычно тихому празднованию Дня N7, который ежегодно отмечается 7 ноября. Обычно в этот день студия BioWare радует фанатов анонсами или новостями о следующей части серии, однако в этом году ожидания невелики. Из-за массовых увольнений в BioWare, затронувших многих сценаристов, работавших над Mass Effect и Dragon Age, сообщество предполагает, что официальных новостей по Mass Effect 5 в этом году не будет.
К счастью, ситуацию спасет командир Шепард - вернее, ее голос. Легендарная актриса Дженнифер Хейл, озвучившая женскую версию протагониста, проведет воссоединение актерского состава Mass Effect. Трансляция состоится в пятницу на YouTube-канале платформы Streamly. Ничего нового это нам не даст, но поклонники смогут услышать воспоминания актеров о работе над культовой серией.
Пока неизвестно, кто именно присоединится к Хейл, но недавно несколько звезд Mass Effect уже встречались на MCM Comic Con в Лондоне. Тогда Али Хиллис, озвучившая Лиару, призналась, что даже не знала о появлении своего персонажа в тизере Mass Effect 5.
И что актеры на сходке будут делать, друг друга долбить? Это же так по биотваревски)
Обидно, что тебя не позвали?
Мне обидно что я тебя обоссать не могу.
В этот раз студия порадует фанатов новостью о закрытии
Если такое будет, то это будет не радость, а печаль
Хотелось бы увидеть на N7 новый тизер, а на TGA уже полноценный геймплей. Эх, мечты-мечты.
Все еще надеюсь и жду новый Масс Эффект
Да пофиг. От этих какоделов ничего ждать нельзя.