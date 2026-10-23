Фанаты пытаются спасти Mass Effect: петиция #SaveMassEffect собрала почти 50 тысяч подписей

Закрытие студии BioWare и остановка разработки Mass Effect 5 вызвали волну возмущения в игровом сообществе. Работа над пятой частью культовой серии велась с 2020 года, а недавняя утечка трейлера дала фанатам надежду на прогресс проекта — теперь они пытаются не дать франшизе исчезнуть.

После объявления Electronic Arts (EA) о закрытии BioWare разработка Mass Effect 5 была прекращена. Для поклонников это стало ударом: Mass Effect — не просто серия игр, а важная часть истории жанра, во многом сформировавшая современный подход к сюжетным ролевым проектам.

На фоне недовольства в сети появилась петиция #SaveMassEffect на платформе Change.org. Её автор — Джо Смит, публикация датирована 21 октября. На момент написания заметки петиция собрала 49 204 подтверждённые подписи, причём только за последние 24 часа к ней присоединились более 40 000 человек. Это подчёркивает масштаб эмоциональной вовлечённости сообщества и культурное значение франшизы.

В петиции предложены два варианта сохранения интеллектуальной собственности:

EA продолжает развивать серию. Компания должна взять на себя обязательства по разработке Mass Effect, выделив необходимое финансирование и время, чтобы новая часть соответствовала высоким стандартам предыдущих игр.

Компания должна взять на себя обязательства по разработке Mass Effect, выделив необходимое финансирование и время, чтобы новая часть соответствовала высоким стандартам предыдущих игр. Продажа прав другой студии. Если EA не планирует заниматься франшизой, фанаты требуют продать права на Mass Effect студии, которая разделяет любовь игроков к этой вселенной и сможет достойно продолжить историю.

Ситуация воспринимается фанатами особенно остро на фоне слухов о том, что EA ранее рассматривала возможность продажи не только Mass Effect, но и другой культовой серии — Dragon Age. При этом в сообществе сохраняется осторожный оптимизм: учитывая интерес к франшизе и давление со стороны игроков, есть надежда, что история капитана Шепарда и вселенной Mass Effect сможет получить продолжение.