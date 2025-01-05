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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 502 оценки

Фанаты серии Mass Effect надеются, что Mass Effect 5 сохранит систему морали из старых частей саги

Gruz_
Новости

Поклонники серии Mass Effect уверены, что заметили подсказку, указывающую на то, что в Mass Effect 5 (неофициальное название) вернется фирменная система морали из оригинальной трилогии Mass Effect. И хотя разработчик - BioWare - ничего не подтвердила, а значит, сейчас речь идет лишь о догадках, некоторые фанаты, такие как Kalaelizabeth, уверенны, что заметили скрытый от посторонних глаз намек на систему «герой/отступник».

Впоследствии к этому добавился твит Майкла Гэмбла - директора новой Mass Effect и исполнительного продюсера BioWare, который в своем твите как раз высказывался о системе морали в серии, объясняя, что хотя многие предпочитают играть за героя, это не значит, что в игре не должна существовать возможность быть отступником, поскольку иначе путь героя был бы уже не выбором, а обязанностью.

После этого Гейбл в ответ на рассуждения фаната написал, что он говорил только о старой трилогии и что на данный момент всем придется набраться терпения в ожидании ответа на вопрос, сохранится ли система морали в Mass Effect 5.

1
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
KIBERMAX
Фанаты серии Mass Effect надеются

Всё дальше можно не читать, на что надеются с такими разрабами, которые даже слушать не хотят, особенно их издатель.

18
GoliafJx

Я бы хотел чтобы в новой ME не было ничего из старых. Чтобы не было грустно когда всё это втопчут в грязь.

10
merdec_

Учитывая какой беззубой получилась последняя DA, пускай даже не надеются.

8
vadimsalomatin

Ничего хорошего с Mass Effect уже не будет.

6
Grimnebulin
Поклонники серии Mass Effect уверены

Как сказал классик "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"

5
MadPyramus

*тепло ему на лицо

0
MNM 1985

Опять будут толкать свою LGBT телегу , которая ну никак не хочет ехать )

4
kalavashok tribagov
4
Syntrax

Мораль: Дать вдуть себе или самому вдуть негру ?

3
nikvik jm

От BioWare одно название на афише осталось.Их последним вздохом стала Инквизиция.

2
Avtor-avtora

Что тут сказать, провал последней DA, возможно заставит взглянуть пристальней и трезво на мнение игрового сообщества. Ну а шанс обосраться есть всегда ))

2
Imnogamer

Масс дефект

1
Гном Бухой

Как раз сейчас МЭ ЛЭ прохожу. Чтобы открыть некоторые варианты ответов нужно быть упоротым парагоном или наоборот, таким же ренегатом. Неудобно. Добавили бы в пятой еще шкалу за нейтральный выбор.
Но что-то подозреваю что нынешние паразиты из Биовар скорее шкалу небинарности добавят.

1
Аристов--Черный
придется набраться терпения в ожидании ответа на вопрос, сохранится ли система морали в Mass Effect 5.

Одобрение/Радикальное одобрение

Mass Effect`а больше нет - фанфик о приключениях в Андромеде уже сказал об этом, так же как недавно о смерти Dragon Age гордо объявил Veilguard.

Позор ЕА и их "палачам" в BioWare.

UPD: Поклонники Mass Effect сейчас всё больше заглядываются на Exodus, чем на труп BioWare.

0
MadPyramus
Поклонники Mass Effect сейчас всё больше заглядываются на Exodus

С разумными медведями и воронами, плюс исследованием инопланетных пещер прямиком из Андромеды, судя по трейлерам. Неее чувак, я лучше буду ждать The Outer Worlds 2, чем непонятно что, даже если там Эндрю Карпишин. Кто читал его книги, знает его стиль - типичная детективная американщина, которой полно у них, только здесь она в космосе, но мало чего меняет. Не знаю кто ему помогал в написании Масс Эффектов, но он точно не мог в одиночку прописать такую космооперу.

1
Дмитрий Российский

Мы вон на ДА тоже надеялись

0
Imnogamer

Это вы опрометчиво. На что там было надеяться..

1
kalavashok tribagov Imnogamer

чуда не было 12 лет так то, так что пора потихонечку чуду выползать и показывать всем что оно все еще существует)

2
Пользователь ВКонтакте

Путь ренегата будет гетеро, путь парагона - экстремизм. Это ж нынешний пивовар, не забывайте. Можете посмотреть на дискорейвгвард // Александр Ковалёв

0
Gelyr

Как фанат надеюсь что оно никогда не выйдет

-1
RASTA PAHAN

Быть небинарным +10 к герою. Быть натуралом - 20

-1