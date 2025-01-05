Фанаты серии Mass Effect надеются, что Mass Effect 5 сохранит систему морали из старых частей саги

Поклонники серии Mass Effect уверены, что заметили подсказку, указывающую на то, что в Mass Effect 5 (неофициальное название) вернется фирменная система морали из оригинальной трилогии Mass Effect. И хотя разработчик - BioWare - ничего не подтвердила, а значит, сейчас речь идет лишь о догадках, некоторые фанаты, такие как Kalaelizabeth, уверенны, что заметили скрытый от посторонних глаз намек на систему «герой/отступник».
Впоследствии к этому добавился твит Майкла Гэмбла - директора новой Mass Effect и исполнительного продюсера BioWare, который в своем твите как раз высказывался о системе морали в серии, объясняя, что хотя многие предпочитают играть за героя, это не значит, что в игре не должна существовать возможность быть отступником, поскольку иначе путь героя был бы уже не выбором, а обязанностью.
После этого Гейбл в ответ на рассуждения фаната написал, что он говорил только о старой трилогии и что на данный момент всем придется набраться терпения в ожидании ответа на вопрос, сохранится ли система морали в Mass Effect 5.
Всё дальше можно не читать, на что надеются с такими разрабами, которые даже слушать не хотят, особенно их издатель.
Я бы хотел чтобы в новой ME не было ничего из старых. Чтобы не было грустно когда всё это втопчут в грязь.
Учитывая какой беззубой получилась последняя DA, пускай даже не надеются.
Ничего хорошего с Mass Effect уже не будет.
Как сказал классик "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!"
*тепло ему на лицо
Опять будут толкать свою LGBT телегу , которая ну никак не хочет ехать )
Мораль: Дать вдуть себе или самому вдуть негру ?
От BioWare одно название на афише осталось.Их последним вздохом стала Инквизиция.
Что тут сказать, провал последней DA, возможно заставит взглянуть пристальней и трезво на мнение игрового сообщества. Ну а шанс обосраться есть всегда ))
Масс дефект
Как раз сейчас МЭ ЛЭ прохожу. Чтобы открыть некоторые варианты ответов нужно быть упоротым парагоном или наоборот, таким же ренегатом. Неудобно. Добавили бы в пятой еще шкалу за нейтральный выбор.
Но что-то подозреваю что нынешние паразиты из Биовар скорее шкалу небинарности добавят.
Одобрение/Радикальное одобрение
Mass Effect`а больше нет - фанфик о приключениях в Андромеде уже сказал об этом, так же как недавно о смерти Dragon Age гордо объявил Veilguard.
Позор ЕА и их "палачам" в BioWare.
UPD: Поклонники Mass Effect сейчас всё больше заглядываются на Exodus, чем на труп BioWare.
С разумными медведями и воронами, плюс исследованием инопланетных пещер прямиком из Андромеды, судя по трейлерам. Неее чувак, я лучше буду ждать The Outer Worlds 2, чем непонятно что, даже если там Эндрю Карпишин. Кто читал его книги, знает его стиль - типичная детективная американщина, которой полно у них, только здесь она в космосе, но мало чего меняет. Не знаю кто ему помогал в написании Масс Эффектов, но он точно не мог в одиночку прописать такую космооперу.
Мы вон на ДА тоже надеялись
Это вы опрометчиво. На что там было надеяться..
чуда не было 12 лет так то, так что пора потихонечку чуду выползать и показывать всем что оно все еще существует)
Путь ренегата будет гетеро, путь парагона - экстремизм. Это ж нынешний пивовар, не забывайте. Можете посмотреть на дискорейвгвард // Александр Ковалёв
Как фанат надеюсь что оно никогда не выйдет
Быть небинарным +10 к герою. Быть натуралом - 20