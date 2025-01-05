Фанаты серии Mass Effect надеются, что Mass Effect 5 сохранит систему морали из старых частей саги

Поклонники серии Mass Effect уверены, что заметили подсказку, указывающую на то, что в Mass Effect 5 (неофициальное название) вернется фирменная система морали из оригинальной трилогии Mass Effect. И хотя разработчик - BioWare - ничего не подтвердила, а значит, сейчас речь идет лишь о догадках, некоторые фанаты, такие как Kalaelizabeth, уверенны, что заметили скрытый от посторонних глаз намек на систему «герой/отступник».

Впоследствии к этому добавился твит Майкла Гэмбла - директора новой Mass Effect и исполнительного продюсера BioWare, который в своем твите как раз высказывался о системе морали в серии, объясняя, что хотя многие предпочитают играть за героя, это не значит, что в игре не должна существовать возможность быть отступником, поскольку иначе путь героя был бы уже не выбором, а обязанностью.

После этого Гейбл в ответ на рассуждения фаната написал, что он говорил только о старой трилогии и что на данный момент всем придется набраться терпения в ожидании ответа на вопрос, сохранится ли система морали в Mass Effect 5.