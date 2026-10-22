Фанаты запустили петицию #SaveMassEffect после закрытия BioWare и уже собрали почти 15 тысяч подписей

21 октября 2026 года Electronic Arts объявила о закрытии легендарной студии BioWare и прекращении ранней разработки следующей части Mass Effect. Студия, создавшая Baldur’s Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age и оригинальную трилогию Mass Effect, завершила более чем 30-летнюю историю. В тот же день на Change.org появилась петиция #SaveMassEffect, которая за 22 часа набрала почти 15 тысяч подписей.

В тексте петиции говорится, что Mass Effect занимает особое место в сердцах миллионов игроков благодаря глубокой научной фантастике, командиру Шепарду, экипажу "Нормандии" и возможностям выбора. Авторы отмечают, что сокращение ресурсов и неопределённые планы EA ставят будущее франшизы под угрозу. Петиция призывает Electronic Arts:

либо выделить достаточное финансирование, штат и время на продолжение разработки Mass Effect на высоком уровне;

либо передать интеллектуальную собственность другой студии, которая готова развивать вселенную с той же страстью.

Оба варианта является выходом из сложившейся ситуации. Сохранив и расширив вселенную Mass Effect, EA не только защитит часть игровой истории, но и продолжит оказывать культурное и эмоциональное влияние на геймеров по всему миру.

Следующая игра Mass Effect находилась на ранней стадии. Ещё в ноябре 2025 года на N7 Day исполнительный продюсер Майк Гэмбл подтверждал, что команда полностью сосредоточена на проекте и EA с BioWare остаются привержены франшизе. Теперь разработка официально остановлена вместе с закрытием студии в Эдмонтоне.