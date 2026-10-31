Граффити "Спасите Mass Effect" у офиса EA в Мадриде вызвало споры среди фанатов

Кампания #SaveMassEffect продолжает набирать обороты: петиция за сохранение франшизы собрала почти 300 тысяч подписей, а её примеру последовали поклонники Dragon Age и Anthem. Однако один из фанатов решил выразить поддержку серии необычным способом — оставил надпись «Save Mass Effect» на тротуаре и стене возле офиса Electronic Arts в Мадриде.

Фотографии граффити появились на Reddit. Автор публикации утверждает, что случайно обнаружил надписи, когда выходил из кинотеатра неподалёку от офиса EA. Впрочем, далеко не все поверили этой версии: некоторые пользователи заподозрили, что автор сам оставил граффити, а затем опубликовал снимки ради внимания.

Сам поступок тоже вызвал споры среди поклонников. Одни считают, что порча чужого имущества только навредит кампании и выставит фанатов в невыгодном свете. По их мнению, гораздо полезнее распространять петицию, поддерживать будущие сборы средств и привлекать внимание к движению другими способами.

Другие участники сообщества отнеслись к случившемуся спокойнее. Они отметили, что речь идёт о надписи на тротуаре и стене, которую можно без особых затрат убрать, а крупной корпорации подобный инцидент вряд ли нанесёт серьёзный ущерб.

Некоторые пользователи также усомнились в том, что граффити вообще способно повлиять на решение EA. По их мнению, судьба Mass Effect в большей степени зависит от готовности компании сохранить права на франшизу или передать её другой студии.

Отдельные подозрения вызвала и история автора публикации. Пользователи обратили внимание, что он якобы случайно наткнулся на свежие надписи возле офиса EA сразу после посещения кинотеатра. Сам автор отверг обвинения, заявив, что почти не пользуется Reddit и не заинтересован в получении внимания или виртуальных баллов.