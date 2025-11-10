Исполнительный продюсер Mass Effect 5 намекает, что все анонсы на День N7 "будут связаны"

Хотя следующая Mass Effect остаётся в разработке BioWare, несмотря на тревожные слухи о будущем студии после приобретения EA, до сих пор нет ни геймплея, ни даты релиза. Однако это не значит, что фанатов не будут дразнить крупицами информации. Например, последний пост во время Дня N7 привёл к появлению скрытых артов, изображающих гражданскую войну кроганов.

Однако, похоже, это лишь вершина айсберга, как написал в Х исполнительный продюсер и руководитель проекта Майк Гэмбл:

Всё, что вы видели — за все дни N7 — будет связано.

Некоторые из них включают кадры таинственного ретранслятора массы и раскрытие личности возможного главного героя. Последнее, по-видимому, было реализовано на движке и включало в себя различные расы, включая Ангару из Mass Effect: Andromeda. Как всё это может быть связано? Придётся подождать, чтобы узнать, но, учитывая слухи о выходе игры только в 2029 году, это может занять некоторое время.

Что мы знаем наверняка, так это то, что Mass Effect 5, или как её в итоге назовут, будет обладать фотореалистичной графикой и сохранит более «взрослый» тон оригинальной трилогии.