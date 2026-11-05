Канадский депутат добился рассмотрения петиции о выкупе BioWare в Парламенте, поскольку это культурное наследие Канады

Официальная петиция с требованием к правительству Канады выделить средства на выкуп BioWare у американского издательства Electronic Arts (EA) успешно преодолела порог в 500 подписей. Это официально гарантирует ее рассмотрение в Палате общин парламента Канады. Спонсором обращения выступил депутат от Новой демократической партии (NDP) Дон Дэвис.

Эта петиция не связана с петицией на портале Change.org - это чисто общественный флешмоб для создания резонанса. Петиция под руководством Дона Дэвиса - это строгий юридический инструмент внутри канадской политической системы.

В тексте петиции BioWare называется "одним из важнейших культурных экспортов Канады", а ее закрытие американской материнской компанией EA характеризуется как "огромная потеря и, возможно, целенаправленная атака на культурное наследие Канады".

Авторы обращения призывают правительство Канады:

Предоставить BioWare капитал, необходимый для обеспечения независимости студии и ее интеллектуальной собственности от Electronic Arts, а также для возобновления деятельности в качестве самостоятельной канадской компании. Защитить канадский бизнес и культурные институты от диктата американских и иностранных корпоративных интересов. Отстаивать ценности разнообразия, толерантности, демократии, справедливости и гражданских прав, являющиеся основой национальной идентичности Канады, путем сохранения бесценного вклада BioWare в мировую индустрию развлечений.

Согласно правилам сайта Палаты общин, для рассмотрения петиции требуется 500 подтвержденных подписей канадских граждан (чтобы избежать спама из-за рубежа). Порог преодолен, значит, документ будет представлен или внесен в Палату общин, и последует официальная реакция.

Однако стоит отметить: независимо от решения канадского правительства, BioWare и ее интеллектуальная собственность по-прежнему принадлежат EA. Для любого сценария потребуется согласие и сотрудничество со стороны корпорации. EA исторически не продает свои IP и студии - предположительно, поэтому BioWare не была продана после приобретения EA частной инвестиционной компанией ранее в этом году. Так что надежды пока остаются призрачными.