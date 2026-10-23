Канадский политик предлагает сотрудникам BioWare выкупить студию при поддержке правительства

Тема закрытия BioWare дошла до канадских политических кругов: появилось предложение спасти студию, подарившую нам серии Mass Effect и Dragon Age. Ави Льюис, лидер Новой демократической партии Канады (НДП), выступил с инициативой: разработчики должны получить возможность выкупить компанию у Electronic Arts при финансовой поддержке федерального правительства.

Льюис озвучил эту идею в социальных сетях после того, как 21 октября компания EA объявила о закрытии BioWare и отмене разработки новой части Mass Effect. По мнению политика, сотрудники, которые годами создавали игры студии, заслуживают шанса продолжить свою работу самостоятельно, а не наблюдать за тем, как компания прекращает своё существование.

Разработчики BioWare прекрасно знают, как управлять студией и создавать игры, которые мы все так любим. Им нужно предоставить первоочередное право — при поддержке федерального правительства — выкупить студию и взять управление ею в свои руки.

Помимо поддержки идеи выкупа студии ее же сотрудниками, Льюис раскритиковал модель прямых частных инвестиций, при которой частные фонды приобретают компании, чтобы увеличить их стоимость и получить финансовую выгоду. По его словам, подобные операции зачастую вредят работникам и самому бизнесу, поскольку преследуют лишь цель получения краткосрочной прибыли.

Вот как действуют фонды прямых инвестиций: они скупают компании, доводят их до краха, а затем распродают по частям ради быстрой наживы.

Эта критика прозвучала всего через несколько месяцев после того, как компания EA была приобретена группой инвесторов в рамках сделки стоимостью 55 миллиардов долларов. Компания BioWare, основанная в Канаде в 1995 году и приобретённая Electronic Arts в 2007-м, прекращает свою деятельность после более чем тридцатилетней истории. Издатель объявил о реструктуризации, которая затронет около 400 сотрудников.

Льюис также продемонстрировал, что знаком с играми студии. Когда один из пользователей спросил, какого персонажа он выбрал для романтических отношений в Mass Effect 2, политик в шутку ответил, что он скорее из тех, кто «играл в первую часть Mass Effect на PlayStation 3».

На данный момент предложение о том, чтобы сотрудники выкупили BioWare, — это лишь личная инициатива Льюиса. Нет никаких данных, указывающих на то, что правительство Канады готово финансировать подобную сделку или что компания EA согласна вести переговоры о продаже студии.