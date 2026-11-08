Композитор Mass Effect Сэм Хьюлик представил собственную версию трейлера Mass Effect: Universe в День N7

Композитор оригинальной трилогии Mass Effect Сэм Хьюлик завершил работу над альтернативным музыкальным сопровождением утекшего трейлера Mass Effect: Universe. В честь Дня N7 он опубликовал ролик с собственной композицией, назвав её «моим способом попрощаться… по крайней мере, пока». Проект получил название Mass Effect Universe — Sam Hulick Edit и доступен на YouTube.

Хьюлик рассказал, что стремился одновременно отдать дань уважения оригинальной трилогии и предложить новое музыкальное направление. В основе композиции лежат мотивы Mass Effect 1 и Mass Effect 3: атмосферные аналоговые синтезаторы сочетаются с оркестровыми элементами, а в боевой сцене ближе к финалу композитор позволил себе более выраженное влияние синтвейва. По его словам, музыка также демонстрирует разные подходы к атмосферному, кинематографическому и боевому сопровождению.

Интересно, что участие Хьюлика в Mass Effect: Universe могло стать реальностью. BioWare обращалась к композитору с предложением написать музыку для внутренней демонстрационной версии проекта. Студия не обещала ему работу над полноценной игрой и ещё не приступала к выбору композитора, однако Хьюлик согласился на возможность поработать с командой над новым музыкальным направлением. К моменту закрытия BioWare он только начал формировать звуковую палитру проекта.

Представляя собственное видение саундтрека, Хьюлик говорил о желании сделать его более ориентированным на аналоговые синтезаторы и синтвейв, но не отказываться полностью от оркестровых инструментов. По его мнению, фортепиано и оркестровые композиции остаются важной частью эмоциональной составляющей Mass Effect. Также композитор хотел бы вернуть в серию больше песен с вокалом, напомнив о популярности композиции Faunts «M4, Pt. 2», звучавшей в финальных титрах первой игры.

В отдельном обращении Хьюлик поблагодарил BioWare за возможность начать карьеру в игровой индустрии. Работа над первыми тремя Mass Effect помогла ему сформировать собственный музыкальный стиль и приобрести опыт создания саундтреков для крупных проектов. Композитор также подчеркнул, что закрытие студии особенно болезненно ударило по её сотрудникам, и призвал знакомых в игровой индустрии помочь бывшим коллегам BioWare найти новую работу.