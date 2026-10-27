Композитор Остин Уинтори опубликовал почти 20 минут музыки, написанной для отмененной Mass Effect 5

Известный композитор Остин Уинтори (написавший саундтреки к Journey, Abzu, Stray Gods, Assassin’s Creed: Syndicate и многим другим играм) 26 октября 2026 года выложил почти 20 минут оригинальной музыки, которую создал в рамках переговоров с BioWare и EA о работе над следующим Mass Effect.

В своем посте Уинтори назвал серию "своим главным белым китом" и проектом мечты всей жизни. Несколько лет он вел серьезные переговоры со студией и издателем о том, чтобы взять на себя саундтрек. В 2025 году, чтобы удивить команду, он за свой счет записал развернутую демо-версию: почти 20 минут музыки с аналоговыми синтезаторами, вокалом и большим оркестром в Лос-Анджелесе. К тому моменту у него еще не было деталей сюжета, поэтому это чистое музыкальное исследование вселенной.

По словам композитора, его идея заключалась в том, чтобы отталкиваться от классического саундтрека Джека Уолла и Сэма Хьюлика к оригинальной трилогии, развивая его с более глубоким использованием физических аналоговых синтезаторов и теснее переплетенным оркестром. Он также выразил глубокое сожаление в связи с недавним закрытием BioWare и отменой следующего Mass Effect, а также с потерей работы многими коллегами.