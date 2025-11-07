Майк Гэмбл поделился последними новостями о следующей Mass Effect и телесериале по случаю Дня N7

Новая игра Mass Effect, впервые анонсированная в 2020 году, всё ещё находится в разработке, сообщил исполнительный продюсер Mass Effect в BioWare Майк Гэмбл в сегодняшнем сообщении в блоге «N7 Day».

Давайте начнём с того, что проясним ситуацию: следующая игра Mass Effect находится в разработке, и [Electronic Arts] и BioWare по-прежнему стремятся рассказать больше историй в этой вселенной.



По правде говоря, последние несколько лет в BioWare были невероятно загруженными. Но сейчас команда полностью погружена в работу над Mass Effect. Нам предстоит охватить огромную вселенную, реализовать множество функций и придумать множество романтических линий. Мы в восторге от того, что создаём, и обещаем вам: когда всё будет готово, будет очень интересно показать. А пока спасибо за терпение, потому что вы все жаждете новостей, и я вижу, как вы ищете тайный смысл в моих твитах (ну ладно, иногда в них есть тайный смысл).

Гэмбл также обсудил телесериал по Mass Effect, который сейчас разрабатывается на Amazon.

Я не рассказывал об этом много, но, возможно, вы что-то слышали о телесериале?. Мы тесно сотрудничаем с Amazon и очень рады тому, что создаёт эта талантливая команда.



Работа сценаристов идёт полным ходом, и мы многое продумали относительно того, как сериал вписывается в канон Mass Effect и какое место он занимает по отношению к новой игре. Сериал расскажет совершенно новую историю во временной шкале вселенной и будет разворачиваться после оригинальной трилогии. Это не будет пересказом истории коммандера Шепарда, ведь, в конце концов… это ВАША история, не так ли?

Дата выхода и платформы новой игры Mass Effect пока не объявлены.