Майк Гэмбл показал концепт-арт гражданской войны Кроганов из будущей Mass Effect

В честь дня N7, продюсер франшизы Mass Effect Майк Гэмбл опубликовал в социальной сети X концепт-арт, на котором изображена гражданская война Кроганов. В комментариях на вопрос одного из пользователей, когда происходит это событие - в прошлом или в будущем, Майк ответил, что в будущем. Судя по всему, мы получили официальное подтверждение события, которое будет разворачиваться в Mass Effect 5. Тем не менее, пока неизвестно, будет ли гражданская война Кроганов основной темой следующей игры или лишь частью общего сюжета.

Майк Гэмбл также извинился за то, что информации о следующей игре слишком мало, однако, по его словам, время делиться большим еще не пришло.

Всем, кто возмущается, что мы не отметили День N7 кучей новостей... Я вас понимаю, я и сам фанат. Мне тоже не терпится вам все показать. Но время еще не пришло... Да, анонс был годы назад. Да, мы были заняты другими проектами. Но можем ли мы сказать, что теперь целиком и полностью сконцентрированы на Mass Effect? Однозначно да.