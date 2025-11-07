Майк Гэмбл показал концепт-арт гражданской войны Кроганов из будущей Mass Effect

В честь дня N7, продюсер франшизы Mass Effect Майк Гэмбл опубликовал в социальной сети X концепт-арт, на котором изображена гражданская война Кроганов. В комментариях на вопрос одного из пользователей, когда происходит это событие - в прошлом или в будущем, Майк ответил, что в будущем. Судя по всему, мы получили официальное подтверждение события, которое будет разворачиваться в Mass Effect 5. Тем не менее, пока неизвестно, будет ли гражданская война Кроганов основной темой следующей игры или лишь частью общего сюжета.
Майк Гэмбл также извинился за то, что информации о следующей игре слишком мало, однако, по его словам, время делиться большим еще не пришло.
Всем, кто возмущается, что мы не отметили День N7 кучей новостей... Я вас понимаю, я и сам фанат. Мне тоже не терпится вам все показать. Но время еще не пришло... Да, анонс был годы назад. Да, мы были заняты другими проектами. Но можем ли мы сказать, что теперь целиком и полностью сконцентрированы на Mass Effect? Однозначно да.
Боже, какой кал.
Блеать. Сделать игру-приквел про Первый Контакт? Нет. Сделать сою хуже Веилгварда? Да.
Кто сценарист? Если не Карпишин - в топку этот отстой заранее.
Карпишин делает Exodus, из «Биовар» он ушел вроде с концом третьей части. Да и если я не ошибаюсь, он вроде и над третьей частью не работал, его и его команду потянули писать для STAR WARS The Old Republic(MMO).
Кто-то вообще ждет от них игры, после провала гейгварда? Лично для меня биовары R.I.P. Покойся с миром, Шепард!
Серия мертва они продолжают пинать труп
Потому что делиться нечем
Ну, у последнего "Века Дракона" тоже были интригующие концепты, когда тот ещё звали "Ужасный Волк". Что по итогам вылезло - было жалко.
Так что всё это любопытно, но совсем ничего не говорит о игре которую предстоит увидеть. Концепции меняются, идеи отбрасываются, сменяясь новыми... Как говорится "Нужно что-то более весомое".
Рекс😁
я так подозреваю рекс помер, а приемников было несколько, иной предпосылки для этих горбачей банально нет после излечения