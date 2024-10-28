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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.2 463 оценки

Майкл Гэмбл, руководитель Mass Effect 5, возможно, намекнул, что в игре будет несколько концовок

Gruz_
Новости

Майкл Гэмбл, ветеран BioWare, ведущий разработчик следующей части sci-fi RPG Mass Effect и заядлый любитель постить, в очередной раз порадовал нас тизером одного из грядущих проектов студии. В своем сообщении Гэмбл мягко напомнил фанатам, что BioWare любит хорошие игры с «несколькими концовками». Возможно, он говорил о Dragon Age: The Veilguard, Mass Effect 5 или просто решил поразвлечь нас, обывателей, расплывчатой информацией ради интереса? Кто знает? Возможно, речь идет о всем вышеперечисленном.

В своем микроблоге в сети X он отреагировал на пост о том, что у Call of Duty: Black Ops 6 будет только одна концовка. Если вы расстроены тем, что новая CoD ограничивается одним финалом, то Гэмбл решил напомнить о том, что в BioWare любят разнообразные концовки, даже если Treyarch и Raven Software этого не делают.

Что бы ни было целью комментариев Майкла Гэмбла - тизер новой Mass Effect, напоминание о скором релизе Dragon Age: The Veilguard, фанаты остались довольны. Многие пользователи написали: «Да, игры с несколькими концовками - это здорово!».

На данный момент о Mass Effect 5, или как она будет официально называться, почти ничего не известно. Известно, что игра существует, и нам показали пару тизер-трейлеров, но есть все основания считать, что новая Mass Effect все еще находится на стадии пре-продакшена.

В прошлом году на N7 Day (7 ноября) был показан тизер-трейлер, в котором персонаж женского пола в броне N7 прогуливался по коридору с пистолетом. В нем мелькали отрывки загадочной информации, в которой упоминалось человечество и галактика Андромеда. В блоге, посвященном прошлогоднему Дню N7, BioWare сообщила, что на все вопросы фанатов о каноне «есть ответы». До нынешнего N7 Day остается всего пара недель, так что, скорее всего, тогда мы получим еще одну порцию информации с последующими дикими домыслами.

2
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
OnlyWatch

А игра вообще будет? Мне кажется, что после "успешного" выхода новой Dragon Age, студию просто закроют и перестанут издеваться над наследием старых Биоваров.

17
M0208

Как не печально, но скорее всего это факт, сначала "гениальные" менеджеры ЕА для андромеды набрали бездарей и расистов, а теперь решили выдать комбо и для убийства последней франшизы набрали "особенных".

1
ZAUSA
Гэмбл решил напомнить о том, что в BioWare любят разнообразные концовки

Любовь к разнообразию...

7
MetalGrinder

Опять светофор...

4
luVol

А будет ли после провала ДА? И кому нужен новый масс эффект, если они даже тёмное фэнтези максимально испоганили

4
Константин335

Мне нужен например, да думаю и не только мне, с удовольствием бы поиграл в новый Масс Эффект от них

-3
M0208 Константин335

от SBI

2
HappyWylde Константин335

ты серьезно такой наивный ты правда думаешь что они выпустят тоже самое что и оригинальную Трилогию да с большой вероятностью выйдет новая Андромеда а то и хуже её просто представь какие там Азари будут и Шепард тебе нового Dragon Age мало!?

3
PeaceDuke72 Константин335

Согласен с комментаторами выше.
Скорее всего там будет история про транс-жируху, которая воюет против белых патриархалов.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Пусть лучше биовары загнуться, а то опять франшизы го вном марать.

3
Avel_N

Как будто у них главный вопрос в концовках, а не в том что получится еще одна Андромеда.
Хотя, честно говоря, есть некоторые сомнения, что они сейчас хотя бы "очередную Андромеду" смогут сделать, вместо мусорного ведра навроде нового драгонейджа.

3
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

На фоне шлака что сейчас выходит андромеда уже не так плохо выглядит, даже в стиме у нее очень хорошее оценки, но возможно это потому что ее на скидках вообще за три копейки продают. Интересно что должны быть за игры в будущем чтобы чтобы драгонейдж новый стал хотя бы таким.

0
Avel_N qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Да к ней половина претензий была в том что она была еле работающим вонючим куском триждыпереваренного кода на релизе, а вторая половина - к тому что после невероятно крутой космооперы игроки получили чето средней внятности. Но тут проблема прогрессии восприятия- большинство считает что "каждая следующая часть должна быть во всем лучше предыдущей". Хотя очевидно что это по сути должна была быть первая часть новой истории и что ее деревянность (без учета уже тогда появляющихся воук замашек) могла быть отполирована ко второй и третей части. Но теперь мы этого не узнаем.

0
DarkScorpius Avel_N
Хотя очевидно что это по сути должна была быть первая часть новой истории и что ее деревянность (без учета уже тогда появляющихся воук замашек) могла быть отполирована ко второй и третей части. Но теперь мы этого не узнаем.

По мне редко встречающееся мнение, хотя я его разделяю. Некоторые упорно ждали МЕ4 и Шепарда, игнорируя то, что история трилогии и капитана завершена, а ее кульминацию в МЕ3 никаким чудом не превзойти и даже не повторить. А МЕА должна была стать аналогом МЕ1, а не продолжением целостной и завершенной трилогии.

И по мне так же стоило бы учесть ошибки и работать над МЕА2, у которой оставался сюжетный простор для действий любых масштабов, а не над "продолжением" трилогии, которая будет жестко привязана к ее событиям и которая никаким образом не сможет повторить ее размах, поскольку в МЕ3 все расы понесли огромные потери и почти полное разрушение выстроенных расами обществ, которые при отсутствии ретрансляторов, а следовательно налаженной логистики даже за указанные 150 лет не восстановят.

0
Tommy.

Сегодня вечером посмотрим есть ли у Bioware в принципе будущее

3
Пользователь ВКонтакте

Светофор, да. Видели уже // Александр Ковалёв

1
Kalmah13

Лучше бы намекнул на то, сколько гендеров будет

1
LethalApple

Очень надеюсь что их к чертям закроют после DA Vanguard. Очень не хочу увидеть Масс Эффект с местоимениями. Хватит уже этой болезни, пора начинать лечиться.

1
Константин335

Желаю успехов Bioware с новым Dragon Age, ну и конечно же потом выпуска нового Масс Эффект

0
Аристов--Черный

В ролевой игре будет несколько концовок, в отличие от мультиплеерного шутера? Серьёзно? Гэмбл случайно выяснил, чем занимается?

Что дальше, невероятное открытие Майкла Гэмбла о том, что МЕ5 станет игрой от 3-го лица?:)) А может игра сможет похвастаться такой инновацией, как диалоги с NPC?:)))

Спойлер

Очевидные тайны ждут героя, достойного их раскрыть!

0
Ивасик

Меня интересует только один вопрос - написан ли сценарий игры. Если да, то пару лет уйдет на создание игры и году так в 2028 может выйти. А сколько в игре будет концовок, это не самое основное, что интересует сейчас.

0
Aellie

А еще, возможно, в ней можно будет ходить. И, возможно, стрелять. Но это не точно.

0
Пользователь ВКонтакте

>BioWare любит хорошие игры с «несколькими концовками»
Финал Масс Эффект 3: // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте

"что в игре будет несколько концов" за щеку купившему // Кирилл Белов

0
SOLUS5678

Надеюсь что байовер закроют после нового драгона. Хватит насиловать любимые франшизы фанатов.

0
Сергей Понащенко

Майкл Гэмбл, руководитель Mass Effect 5, возможно, намекнул, что в игре будет несколько гендеров..

0
Пользователь ВКонтакте

Пускай сначала релиз DA переживут // Антон Крупнов

0
Dmitriy Rusty

а был Масс Эффект 4 ??)) я что то не заметил)) если имеется в виду андромеда то нах кому впёрлось это амнище)) и если пятая будет исходя из четвёртой то видал я её в одном месте в белых тапках!)))

-1
DarkScorpius
если имеется в виду андромеда то нах кому впёрлось это амнище

У этого "амнища" была лучшая боевка из всех частей, хотя слабоватый сюжет и знаменитые проблемы с лицевыми анимациями. А еще вполне неплохая концепция происходящего с потенциалом развития. Как раз попытка вернуться в мир завершенной трилогии имеет все шансы сделать массэффектовскую "матрицу 4", на фоне предыдущих частей смотрящейся чужеродно.

2
M0208 DarkScorpius

Лучшая боевка была в том, что почти бесполезное оружие во всех частях стало топом(хотя, вру в 3-й снайперку брал на кошмаре с электро-патронами для быстрого сноса щитов "толстым" мобам)

0
askazanov

Ждём, надеюсь будет хитом!?)

-1
APTEM_L

ого, ну тогда покупаем

-1
MunchkiN 616

масс эффект 5 крутая игра наверна. буду дждать

-2