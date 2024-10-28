Майкл Гэмбл, руководитель Mass Effect 5, возможно, намекнул, что в игре будет несколько концовок

Майкл Гэмбл, ветеран BioWare, ведущий разработчик следующей части sci-fi RPG Mass Effect и заядлый любитель постить, в очередной раз порадовал нас тизером одного из грядущих проектов студии. В своем сообщении Гэмбл мягко напомнил фанатам, что BioWare любит хорошие игры с «несколькими концовками». Возможно, он говорил о Dragon Age: The Veilguard, Mass Effect 5 или просто решил поразвлечь нас, обывателей, расплывчатой информацией ради интереса? Кто знает? Возможно, речь идет о всем вышеперечисленном.
В своем микроблоге в сети X он отреагировал на пост о том, что у Call of Duty: Black Ops 6 будет только одна концовка. Если вы расстроены тем, что новая CoD ограничивается одним финалом, то Гэмбл решил напомнить о том, что в BioWare любят разнообразные концовки, даже если Treyarch и Raven Software этого не делают.
Что бы ни было целью комментариев Майкла Гэмбла - тизер новой Mass Effect, напоминание о скором релизе Dragon Age: The Veilguard, фанаты остались довольны. Многие пользователи написали: «Да, игры с несколькими концовками - это здорово!».
На данный момент о Mass Effect 5, или как она будет официально называться, почти ничего не известно. Известно, что игра существует, и нам показали пару тизер-трейлеров, но есть все основания считать, что новая Mass Effect все еще находится на стадии пре-продакшена.
В прошлом году на N7 Day (7 ноября) был показан тизер-трейлер, в котором персонаж женского пола в броне N7 прогуливался по коридору с пистолетом. В нем мелькали отрывки загадочной информации, в которой упоминалось человечество и галактика Андромеда. В блоге, посвященном прошлогоднему Дню N7, BioWare сообщила, что на все вопросы фанатов о каноне «есть ответы». До нынешнего N7 Day остается всего пара недель, так что, скорее всего, тогда мы получим еще одну порцию информации с последующими дикими домыслами.
А игра вообще будет? Мне кажется, что после "успешного" выхода новой Dragon Age, студию просто закроют и перестанут издеваться над наследием старых Биоваров.
Как не печально, но скорее всего это факт, сначала "гениальные" менеджеры ЕА для андромеды набрали бездарей и расистов, а теперь решили выдать комбо и для убийства последней франшизы набрали "особенных".
Любовь к разнообразию...
Опять светофор...
А будет ли после провала ДА? И кому нужен новый масс эффект, если они даже тёмное фэнтези максимально испоганили
Мне нужен например, да думаю и не только мне, с удовольствием бы поиграл в новый Масс Эффект от них
от SBI
ты серьезно такой наивный ты правда думаешь что они выпустят тоже самое что и оригинальную Трилогию да с большой вероятностью выйдет новая Андромеда а то и хуже её просто представь какие там Азари будут и Шепард тебе нового Dragon Age мало!?
Согласен с комментаторами выше.
Скорее всего там будет история про транс-жируху, которая воюет против белых патриархалов.
Пусть лучше биовары загнуться, а то опять франшизы го вном марать.
Как будто у них главный вопрос в концовках, а не в том что получится еще одна Андромеда.
Хотя, честно говоря, есть некоторые сомнения, что они сейчас хотя бы "очередную Андромеду" смогут сделать, вместо мусорного ведра навроде нового драгонейджа.
На фоне шлака что сейчас выходит андромеда уже не так плохо выглядит, даже в стиме у нее очень хорошее оценки, но возможно это потому что ее на скидках вообще за три копейки продают. Интересно что должны быть за игры в будущем чтобы чтобы драгонейдж новый стал хотя бы таким.
Да к ней половина претензий была в том что она была еле работающим вонючим куском триждыпереваренного кода на релизе, а вторая половина - к тому что после невероятно крутой космооперы игроки получили чето средней внятности. Но тут проблема прогрессии восприятия- большинство считает что "каждая следующая часть должна быть во всем лучше предыдущей". Хотя очевидно что это по сути должна была быть первая часть новой истории и что ее деревянность (без учета уже тогда появляющихся воук замашек) могла быть отполирована ко второй и третей части. Но теперь мы этого не узнаем.
По мне редко встречающееся мнение, хотя я его разделяю. Некоторые упорно ждали МЕ4 и Шепарда, игнорируя то, что история трилогии и капитана завершена, а ее кульминацию в МЕ3 никаким чудом не превзойти и даже не повторить. А МЕА должна была стать аналогом МЕ1, а не продолжением целостной и завершенной трилогии.
И по мне так же стоило бы учесть ошибки и работать над МЕА2, у которой оставался сюжетный простор для действий любых масштабов, а не над "продолжением" трилогии, которая будет жестко привязана к ее событиям и которая никаким образом не сможет повторить ее размах, поскольку в МЕ3 все расы понесли огромные потери и почти полное разрушение выстроенных расами обществ, которые при отсутствии ретрансляторов, а следовательно налаженной логистики даже за указанные 150 лет не восстановят.
Сегодня вечером посмотрим есть ли у Bioware в принципе будущее
Светофор, да. Видели уже // Александр Ковалёв
Лучше бы намекнул на то, сколько гендеров будет
Очень надеюсь что их к чертям закроют после DA Vanguard. Очень не хочу увидеть Масс Эффект с местоимениями. Хватит уже этой болезни, пора начинать лечиться.
Желаю успехов Bioware с новым Dragon Age, ну и конечно же потом выпуска нового Масс Эффект
В ролевой игре будет несколько концовок, в отличие от мультиплеерного шутера? Серьёзно? Гэмбл случайно выяснил, чем занимается?
Что дальше, невероятное открытие Майкла Гэмбла о том, что МЕ5 станет игрой от 3-го лица?:)) А может игра сможет похвастаться такой инновацией, как диалоги с NPC?:)))
Очевидные тайны ждут героя, достойного их раскрыть!
Меня интересует только один вопрос - написан ли сценарий игры. Если да, то пару лет уйдет на создание игры и году так в 2028 может выйти. А сколько в игре будет концовок, это не самое основное, что интересует сейчас.
А еще, возможно, в ней можно будет ходить. И, возможно, стрелять. Но это не точно.
>BioWare любит хорошие игры с «несколькими концовками»
Финал Масс Эффект 3: // Кейт Фостер
"что в игре будет несколько концов" за щеку купившему // Кирилл Белов
Надеюсь что байовер закроют после нового драгона. Хватит насиловать любимые франшизы фанатов.
Майкл Гэмбл, руководитель Mass Effect 5, возможно, намекнул, что в игре будет несколько гендеров..
Пускай сначала релиз DA переживут // Антон Крупнов
а был Масс Эффект 4 ??)) я что то не заметил)) если имеется в виду андромеда то нах кому впёрлось это амнище)) и если пятая будет исходя из четвёртой то видал я её в одном месте в белых тапках!)))
У этого "амнища" была лучшая боевка из всех частей, хотя слабоватый сюжет и знаменитые проблемы с лицевыми анимациями. А еще вполне неплохая концепция происходящего с потенциалом развития. Как раз попытка вернуться в мир завершенной трилогии имеет все шансы сделать массэффектовскую "матрицу 4", на фоне предыдущих частей смотрящейся чужеродно.
Лучшая боевка была в том, что почти бесполезное оружие во всех частях стало топом(хотя, вру в 3-й снайперку брал на кошмаре с электро-патронами для быстрого сноса щитов "толстым" мобам)
Ждём, надеюсь будет хитом!?)
ого, ну тогда покупаем
масс эффект 5 крутая игра наверна. буду дждать