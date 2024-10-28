Майкл Гэмбл, руководитель Mass Effect 5, возможно, намекнул, что в игре будет несколько концовок

Майкл Гэмбл, ветеран BioWare, ведущий разработчик следующей части sci-fi RPG Mass Effect и заядлый любитель постить, в очередной раз порадовал нас тизером одного из грядущих проектов студии. В своем сообщении Гэмбл мягко напомнил фанатам, что BioWare любит хорошие игры с «несколькими концовками». Возможно, он говорил о Dragon Age: The Veilguard, Mass Effect 5 или просто решил поразвлечь нас, обывателей, расплывчатой информацией ради интереса? Кто знает? Возможно, речь идет о всем вышеперечисленном.

В своем микроблоге в сети X он отреагировал на пост о том, что у Call of Duty: Black Ops 6 будет только одна концовка. Если вы расстроены тем, что новая CoD ограничивается одним финалом, то Гэмбл решил напомнить о том, что в BioWare любят разнообразные концовки, даже если Treyarch и Raven Software этого не делают.

Что бы ни было целью комментариев Майкла Гэмбла - тизер новой Mass Effect, напоминание о скором релизе Dragon Age: The Veilguard, фанаты остались довольны. Многие пользователи написали: «Да, игры с несколькими концовками - это здорово!».

На данный момент о Mass Effect 5, или как она будет официально называться, почти ничего не известно. Известно, что игра существует, и нам показали пару тизер-трейлеров, но есть все основания считать, что новая Mass Effect все еще находится на стадии пре-продакшена.

В прошлом году на N7 Day (7 ноября) был показан тизер-трейлер, в котором персонаж женского пола в броне N7 прогуливался по коридору с пистолетом. В нем мелькали отрывки загадочной информации, в которой упоминалось человечество и галактика Андромеда. В блоге, посвященном прошлогоднему Дню N7, BioWare сообщила, что на все вопросы фанатов о каноне «есть ответы». До нынешнего N7 Day остается всего пара недель, так что, скорее всего, тогда мы получим еще одну порцию информации с последующими дикими домыслами.