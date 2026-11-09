Mass Effect 5 должна была дополнить сериал Amazon - бывший руководитель BioWare раскрыл связь двух проектов

Отменённая Mass Effect 5, известная внутри BioWare под названием Mass Effect Universe, могла быть тесно связана с готовящейся экранизацией франшизы от Amazon. Об этом рассказал Майкл Гэмбл, бывший директор игры и исполнительный продюсер студии.

В Twitter один из поклонников поинтересовался, собирались ли создатели сериала использовать сюжетные наработки пятой части. Гэмбл ответил, что оба проекта должны были «дополнять друг друга». Его слова позволяют предположить, что команды учитывали планы коллег и координировали работу над двумя историями, хотя подробностей предполагаемого сотрудничества он не раскрыл.

Это не единственная необычная идея, которую связывают с Mass Effect Universe. По более ранним сведениям, игра могла задействовать концепцию параллельных вселенных: игроки получили бы возможность объединять сохранения и перемещаться между разными временными линиями. Такой подход потенциально позволил бы сохранить все варианты финала оригинальной трилогии в качестве каноничных, не выбирая единственную версию событий Mass Effect 3.

О сериале Amazon и MGM известно немного. Компании объявили о его разработке ещё в 2024 году, однако с тех пор проект продвигался без заметных публичных анонсов. По имеющимся сведениям, работа продолжается под руководством шоураннеров Дага Юнга и Дэниела Кейси, но сроки выхода пока не называются.

Комментарий Гэмбла не означает, что наработки отменённой игры обязательно перейдут в сериал. Тем не менее он показывает, что у BioWare и Amazon могли быть более масштабные планы на развитие франшизы, чем просто выпуск двух независимых проектов во вселенной Mass Effect.