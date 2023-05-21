Mass Effect всегда задумывалась как трилогия, но BioWare не заинтересована в том, чтобы делать это снова ©

Не ждите больше ничего похожего на трилогию Mass Effect - у BioWare нет никаких планов на этот счет. Или, по крайней мере, ветеран BioWare, который уже покинул компанию, не верит, что мы получим такую игру снова, говоря, что это никогда не обсуждалось, пока он был там.



Мак Уолтерс, работавший над Mass Effect с первой игры и до трилогии Legendary Edition, рассказал об этом в интервью Eurogamer. Несмотря на то, что первая трилогия Mass Effect имела такой огромный успех, Уолтерс говорит, что пока он работал, BioWare не планировала ничего подобного, говоря: "Мы уже сделали это".

"Я не думаю, что мы когда-либо говорили об этом снова", - говорит Уолтерс, отвечая на вопрос, выпустит ли BioWare еще одну игру в рамках запланированной трилогии. "Мы сделали это - что еще мы можем сделать?".



Это произошло после того, как он рассказал о том, что первый Mass Effect всегда задумывался как первая часть истории из трех игр, а две последующие были запланированы параллельно с первой. Хотя некоторые детали не были уточнены до разработки Mass Effect 3 - например, спорная концовка, которая переделывалась несколько раз - всегда предполагалось, что история Шепарда займет три игры. Концовка первой игры была только началом.

Однако, судя по комментариям Уолтерса, от этого метода разработки BioWare отказалась.



С другой стороны, даже Dragon Age: Origins прекрасно работала как самостоятельная игра, и она была выпущена до Mass Effect 2. На самом деле, чтобы сделать возможной Dragon Age 2, некоторые сюжетные элементы первой игры пришлось изменить. Это говорит о том, что BioWare даже не рассматривала этот метод повествования для других игр, не относящихся к серии Mass Effect, считая его подходящим только для своей новой научно-фантастической ИС.

Но даже если Уолтерс не сказал об этом прямо, мы можем сделать обоснованное предположение о том, что послужило причиной этой перемены: Mass Effect: Andromeda. В отличие от Mass Effect, эта игра явно планировалась как начало новой серии.

Неудивительно, что, учитывая, что Andromeda не смогла рассказать ту историю, которую хотела, Уолтерс также сказал, что жалеет о том, что игра не получила продолжение. По его словам, он хотел бы работать над ней, так как это дало бы команде шанс отреагировать на отзывы игроков и еще больше отполировать опыт Mass Effect нового поколения. Пока неясно, будет ли какая-либо часть следующей Mass Effect связывать концы с концами Andromeda.