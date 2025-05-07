Mass Effect жив: геймдиректор приглашает в команду, чтобы "создать будущее" серии

В последнее время у BioWare были не самые удачные моменты: провал Dragon Age: The Veilguard, увольнение нескольких ключевых разработчиков и, по слухам, отказ от фэнтезийной франшизы в пользу продолжения Mass Effect. Несмотря на это, студия не прекращает свою работу и продолжает развивать одну из самых известных серий в своей истории.

В подтверждение этого, геймдиректор и исполнительный продюсер BioWare Майкл Гэмбл опубликовал в своем Twitter вакансию старшего технического художника для работы над Mass Effect. Это заявление, помимо того, что подтверждает существование проекта, подчеркивает стремление BioWare двигаться вперед с будущими играми серии. Однако, интересный момент заключается в том, что на данный момент это единственная открытая вакансия в компании, что может свидетельствовать о том, что ключевая команда уже сформирована.

Отсутствие поисков для «руководителей» также дает надежду, что творческое ядро игры собрано, и проект продолжит разрабатываться без задержек из-за нехватки кадров. Несмотря на трудности, студия по-прежнему настроена на развитие Mass Effect, что внезапно укрепляет уверенность фанатов в том, что серия вернется в прежнюю форму.