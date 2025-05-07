Mass Effect жив: геймдиректор приглашает в команду, чтобы "создать будущее" серии

В последнее время у BioWare были не самые удачные моменты: провал Dragon Age: The Veilguard, увольнение нескольких ключевых разработчиков и, по слухам, отказ от фэнтезийной франшизы в пользу продолжения Mass Effect. Несмотря на это, студия не прекращает свою работу и продолжает развивать одну из самых известных серий в своей истории.
В подтверждение этого, геймдиректор и исполнительный продюсер BioWare Майкл Гэмбл опубликовал в своем Twitter вакансию старшего технического художника для работы над Mass Effect. Это заявление, помимо того, что подтверждает существование проекта, подчеркивает стремление BioWare двигаться вперед с будущими играми серии. Однако, интересный момент заключается в том, что на данный момент это единственная открытая вакансия в компании, что может свидетельствовать о том, что ключевая команда уже сформирована.
Отсутствие поисков для «руководителей» также дает надежду, что творческое ядро игры собрано, и проект продолжит разрабатываться без задержек из-за нехватки кадров. Несмотря на трудности, студия по-прежнему настроена на развитие Mass Effect, что внезапно укрепляет уверенность фанатов в том, что серия вернется в прежнюю форму.
Ох уж эти гейдиректоры 🤦♂️
Когда эта контора сдохнет уже?
Давно уже. Это как мошенники, пользующиеся данными мёртвых людей, так же и эти... называют свою диарею продуктом BioWare:)
Я в это больше не верю. от BioWare осталось лишь название. Достаточно знать, что без Дрю Карпишина Mass Effect сразу пошел под откос.
Ну, третью часть они кое-как вытянули. Но там всё основано на идеях Карпишина. А вот дальше пошёл шлак.
На самом деле, нам повезло, что ME3 успел выйти. Ведь ЕА превращает любые франшизы в отстой.
Третью то с горем на пополам доделали, с концовкой так вообще налажали, по сути истинным финалом можно считать длс цитадель а финальную битву можно тупо скип.
то есть - они ищут художника, который сможет сделать им красиво. А сценаристов и геймдизайнеров им не надо, у них с этим все было ок в последних играх. И это должно давать надежду, угу...
Переводя на геймейрский - (давайте убьём франшизу окончательно!)
Есть куча прекраснейших фанфиков, среди которых хорошая идея с одурманиванием Шепарда.
Взять её за основу, которая логично свяжет трилогию с новым повествованием. Зачерпнуть в остальных произведениях фанатов идеи дальнейшего продолжения трилогии и вперед.
Здесь тот самый случай, когда всё уже есть, осталось этим воспользоваться.
А чё, выпустив уже пару тизеров, так и не сообразили до сих пор это "будущее"?
Ладно. Поиск специалистов, это хорошо. Правда каково будет работать профессионалу под руководством профнепригодных, набранных по квотам, зацикленных на собственных неполноценностях персон и находясь среди подобных коллег - вопрос конечно сложный. Я бы запросил тройной оклад, работа в этой компании сейчас может убить всю карьеру.
Exodus выглядит теперь в разы более перспективным проектом, нежели эта игра шредингера
Да, дааа... так я и поверил *лять, после "андрамеды" ждать уже ни чего не стоит во вселенной масс эффект до тех пор пока права на серию не перейдут от электроников к кому нибудь ещё.
А в вакансии написано, что рассматриваются только гейдерно нейтральные, синеволосые существа?
Веры в них 0. Когда-то этот последний DA представляли чем-то мрачным, а потом какого-то специалиста подключили и он сделал все радужным