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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 533 оценки

Mass Effect жив: геймдиректор приглашает в команду, чтобы "создать будущее" серии

butcher69 butcher69

В последнее время у BioWare были не самые удачные моменты: провал Dragon Age: The Veilguard, увольнение нескольких ключевых разработчиков и, по слухам, отказ от фэнтезийной франшизы в пользу продолжения Mass Effect. Несмотря на это, студия не прекращает свою работу и продолжает развивать одну из самых известных серий в своей истории.

В подтверждение этого, геймдиректор и исполнительный продюсер BioWare Майкл Гэмбл опубликовал в своем Twitter вакансию старшего технического художника для работы над Mass Effect. Это заявление, помимо того, что подтверждает существование проекта, подчеркивает стремление BioWare двигаться вперед с будущими играми серии. Однако, интересный момент заключается в том, что на данный момент это единственная открытая вакансия в компании, что может свидетельствовать о том, что ключевая команда уже сформирована.

Отсутствие поисков для «руководителей» также дает надежду, что творческое ядро игры собрано, и проект продолжит разрабатываться без задержек из-за нехватки кадров. Несмотря на трудности, студия по-прежнему настроена на развитие Mass Effect, что внезапно укрепляет уверенность фанатов в том, что серия вернется в прежнюю форму.

15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Sidorovich12

Ох уж эти гейдиректоры 🤦‍♂️

7
ZAUSA
6
MadPumpkin2

Когда эта контора сдохнет уже?

5
Аристов--Черный

Давно уже. Это как мошенники, пользующиеся данными мёртвых людей, так же и эти... называют свою диарею продуктом BioWare:)

4
AZAZA 164

Я в это больше не верю. от BioWare осталось лишь название. Достаточно знать, что без Дрю Карпишина Mass Effect сразу пошел под откос.

4
Ahnx

Ну, третью часть они кое-как вытянули. Но там всё основано на идеях Карпишина. А вот дальше пошёл шлак.

На самом деле, нам повезло, что ME3 успел выйти. Ведь ЕА превращает любые франшизы в отстой.

4
Александр Дантес Ahnx

Третью то с горем на пополам доделали, с концовкой так вообще налажали, по сути истинным финалом можно считать длс цитадель а финальную битву можно тупо скип.

1
mongol312

то есть - они ищут художника, который сможет сделать им красиво. А сценаристов и геймдизайнеров им не надо, у них с этим все было ок в последних играх. И это должно давать надежду, угу...

4
Дворф

Переводя на геймейрский - (давайте убьём франшизу окончательно!)

1
Ивасик

Есть куча прекраснейших фанфиков, среди которых хорошая идея с одурманиванием Шепарда.

Взять её за основу, которая логично свяжет трилогию с новым повествованием. Зачерпнуть в остальных произведениях фанатов идеи дальнейшего продолжения трилогии и вперед.

Здесь тот самый случай, когда всё уже есть, осталось этим воспользоваться.

Аристов--Черный

А чё, выпустив уже пару тизеров, так и не сообразили до сих пор это "будущее"?

Ладно. Поиск специалистов, это хорошо. Правда каково будет работать профессионалу под руководством профнепригодных, набранных по квотам, зацикленных на собственных неполноценностях персон и находясь среди подобных коллег - вопрос конечно сложный. Я бы запросил тройной оклад, работа в этой компании сейчас может убить всю карьеру.

AlexFoRestor

Exodus выглядит теперь в разы более перспективным проектом, нежели эта игра шредингера

Александр Дантес

Да, дааа... так я и поверил *лять, после "андрамеды" ждать уже ни чего не стоит во вселенной масс эффект до тех пор пока права на серию не перейдут от электроников к кому нибудь ещё.

Kalmah13

А в вакансии написано, что рассматриваются только гейдерно нейтральные, синеволосые существа?

luVol

Веры в них 0. Когда-то этот последний DA представляли чем-то мрачным, а потом какого-то специалиста подключили и он сделал все радужным