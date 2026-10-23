"Мы делали отличную игру": сценаристы Mass Effect 5 высказались о закрытии BioWare и отмене проекта

Команда сценаристов BioWare нарушила молчание после шокирующего известия о закрытии студии силами Electronic Arts. Из-за ликвидации компании разработка следующей части культовой франшизы под рабочим названием Mass Effect Universe была официально отменена.

Из-за ликвидации юридического лица разработчики получили право открыто говорить о закрытом тайтле. Известный фантаст и нарративный дизайнер проекта Дерек Кюнскен тепло отозвался о коллегах, подчеркнув их невероятный творческий потенциал и преданность делу:

«Могу сказать, что все, кого я встретил в BioWare, были порядочными людьми, экспертами в своих областях и обладали амбициозным воображением относительно того, каким мог бы стать будущий опыт студии. Тесная работа с Пэрришем Леем и Мэри ДеМари останется одной из самых ярких вех в моей карьере сценариста», — заявил он.

Автор также подчеркнул, что создаваемые нарративной командой сюжетные материалы выглядели крайне перспективно:

«То, что мы готовили, было действительно потрясающим».

Вскоре его слова подтвердила известная писательница Кэтрин М. Валенте, которая также принимала участие в прописывании лора грядущей космической оперы:

«Мы работали над отличной игрой. Просто к слову».

Позже ветеран студии и ведущий специалист по кинематографике Тони де Вааль добавил, что проект равнялся на Baldur’s Gate 3 и The Witcher в вопросах свободы выбора. Практически одновременно с первыми заявлениями авторов в сеть утек внутренний двухминутный трейлер отмененной игры с участием Лиары Т’Сони, который BioWare планировали показать фанатам в ноябре на N7 Day.

Многострадальная Mass Effect Universe так и не смогла выбраться из стадии пре-продакшена, несмотря на то, что её анонсировали несколько лет назад. Производственный ад обострился сразу после релиза Dragon Age: The Veilguard — тогда штат BioWare был беспрецедентно сокращен всего до 50 сотрудников, что сделало невозможным соблюдение любых внутренних графиков.