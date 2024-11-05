На день Mass Effect в этом году не стоит ждать крупных новостей о новой части франшизы

Традиционно 7 ноября поклонники серии Mass Effect отмечают день N7, который считается важным событием во вселенной игры. Обычно на этот праздник студия BioWare радует фанатов свежими новостями об ожидаемой пятой части франшизы. В этом году разработчики вновь присоединятся к празднованию вместе с поклонниками, однако больших анонсов в этот день ожидать не стоит.

Об этом прямо заявили представители BioWare. Разработчики отметили, что прекрасно осознают высокий градус ожидания Mass Effect 5 среди игроков. Тем не менее, они не хотят излишне дразнить фанатов и отвлекаться от обсуждения недавно вышедшей Dragon Age: The Veilguard. В настоящее время команда полностью посвятила себя оперативной пострелизной поддержке ролевой игры для устранения ошибок и улучшения оптимизации на всех платформах.

Это не означает, что 7 ноября вообще не будет новостей о следующей части Mass Effect. Авторы могут поделиться свежим артом или постером с персонажами. Однако более значимую информацию, а тем более дату релиза, придется подождать, как минимум до следующего года.