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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 477 оценок

На день Mass Effect в этом году не стоит ждать крупных новостей о новой части франшизы

Gutsz
Новости

Традиционно 7 ноября поклонники серии Mass Effect отмечают день N7, который считается важным событием во вселенной игры. Обычно на этот праздник студия BioWare радует фанатов свежими новостями об ожидаемой пятой части франшизы. В этом году разработчики вновь присоединятся к празднованию вместе с поклонниками, однако больших анонсов в этот день ожидать не стоит.

Об этом прямо заявили представители BioWare. Разработчики отметили, что прекрасно осознают высокий градус ожидания Mass Effect 5 среди игроков. Тем не менее, они не хотят излишне дразнить фанатов и отвлекаться от обсуждения недавно вышедшей Dragon Age: The Veilguard. В настоящее время команда полностью посвятила себя оперативной пострелизной поддержке ролевой игры для устранения ошибок и улучшения оптимизации на всех платформах.

Скоро Dragon Age: The Veilguard получит первый патч с исправлениями и улучшением оптимизации на ПК

Это не означает, что 7 ноября вообще не будет новостей о следующей части Mass Effect. Авторы могут поделиться свежим артом или постером с персонажами. Однако более значимую информацию, а тем более дату релиза, придется подождать, как минимум до следующего года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Maksimys Flether

Неудивительно, учитываю ситуацию "Dragon Age: The Veilguard", то смысл ждать новости

4
-zotik-

Раз длс к да4 не будет, то за год они все проблемы выловят и мб что то скажут в 25г

1
PeaceDuke72

Ну игра на удивление отполирована. Только в городах подлагивает.
Но все мы знаем, что за месяц студию закроют.

0
answerx32

А я ждал еще какой-то тизер и новые подробности. Жаль. Ждем следующий год тогда.

1
Алекс Рейлор
ем не менее, они не хотят излишне дразнить фанатов и отвлекаться от обсуждения недавно вышедшей Dragon Age: The Veilguard.

Они мазохисты? Им нравится, что на них заслуженно выливают концентрированное недовольство? Хотя... учитывая, какую игру они выпустили, может, у них действительно какое-то извращённое желание, чтобы их поунижали.

0
Константин335

Жалко конечно, надеялся покажут что по Масс Эффект

0
Xndr DeKoz

В современных реалиях - отсутствие новостей уже хорошая новость)

0