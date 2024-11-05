На день Mass Effect в этом году не стоит ждать крупных новостей о новой части франшизы

Традиционно 7 ноября поклонники серии Mass Effect отмечают день N7, который считается важным событием во вселенной игры. Обычно на этот праздник студия BioWare радует фанатов свежими новостями об ожидаемой пятой части франшизы. В этом году разработчики вновь присоединятся к празднованию вместе с поклонниками, однако больших анонсов в этот день ожидать не стоит.
Об этом прямо заявили представители BioWare. Разработчики отметили, что прекрасно осознают высокий градус ожидания Mass Effect 5 среди игроков. Тем не менее, они не хотят излишне дразнить фанатов и отвлекаться от обсуждения недавно вышедшей Dragon Age: The Veilguard. В настоящее время команда полностью посвятила себя оперативной пострелизной поддержке ролевой игры для устранения ошибок и улучшения оптимизации на всех платформах.
Это не означает, что 7 ноября вообще не будет новостей о следующей части Mass Effect. Авторы могут поделиться свежим артом или постером с персонажами. Однако более значимую информацию, а тем более дату релиза, придется подождать, как минимум до следующего года.
Неудивительно, учитываю ситуацию "Dragon Age: The Veilguard", то смысл ждать новости
Раз длс к да4 не будет, то за год они все проблемы выловят и мб что то скажут в 25г
Ну игра на удивление отполирована. Только в городах подлагивает.
Но все мы знаем, что за месяц студию закроют.
А я ждал еще какой-то тизер и новые подробности. Жаль. Ждем следующий год тогда.
Они мазохисты? Им нравится, что на них заслуженно выливают концентрированное недовольство? Хотя... учитывая, какую игру они выпустили, может, у них действительно какое-то извращённое желание, чтобы их поунижали.
Жалко конечно, надеялся покажут что по Масс Эффект
В современных реалиях - отсутствие новостей уже хорошая новость)