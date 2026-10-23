На официальном сайте EA полностью пустует раздел будущих релизов на фоне закрытия BioWare и отмены Mass Effect 5

На официальном сайте Electronic Arts в разделе Coming Soon («Скоро выйдет») сейчас не указана ни одна игра. Пустая страница привлекла внимание игроков после новостей о закрытии BioWare и отмене следующей Mass Effect, которая, по утечкам, должна была получить название Mass Effect: Universe.

На этой неделе стало известно, что после завершения сделки по приобретению EA консорциумом инвесторов компания сокращает около 400 рабочих мест и закрывает BioWare — студию, ответственную за Mass Effect и Dragon Age. Ситуацию усугубила утечка трейлера отменённой Mass Effect: Universe, напомнившая поклонникам о проекте, над которым команда продолжала работать до закрытия.

На странное состояние раздела Coming Soon обратил внимание главный редактор издания Startmenu Лекс Ладди, поделившийся публикацией пользователя foxhack в Bluesky. При этом раздел со всеми актуальными играми EA обновлён, поэтому речь не обязательно идёт о технической ошибке. Неизвестно и то, отображалась ли там когда-либо следующая Mass Effect: у игры не было окончательно подтверждённого названия до отмены.

Впрочем, утверждать, что у EA вообще нет игр в разработке, было бы неправильно. Компания работает над новой частью Star Wars Jedi и игрой про Железного человека от Motive. Также подтверждена разработка следующей Battlefield, а ещё EA, по сообщениям, может готовить новую Star Wars: Battlefront. В работе остаются и проекты по The Sims, а также ежегодные спортивные игры.