Нейросеть дает нам помечтать об экранизации Mass Effect с Генри Кавиллом и Ивонн Страховски в главных ролях

В начале 2021 года Генри Кавилл намекнул, что возможно готовится экранизация вселенной Mass Effect. А несколько месяцев спустя появились слухи, что Amazon близка к приобретению прав на космическую сагу BioWare. Хотя фильм до сих пор не снят, мир, знакомый игрокам, по-прежнему имеет большой потенциал. Учитывая тот факт, что Генри Кавилл работает над проектом Warhammer 40,000 вместе с Amazon, не исключено, что сотрудничество со студией возможно и по Mass Effect.
BioWare в настоящее время работает над пятой частью игры, и фильм стал бы идеальным рекламным материалом, даже если бы эти истории никак не были связаны между собой. Утечки пока говорят о том, что события следующей игры будут происходить после событий оригинальной трилогии.
История о Призраке, с другой стороны, кажется очень хорошим материалом для кинематографического сюжета. Действие может разворачиваться между Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а Шепард и Миранда отправятся на секретное задание, которое даст шанс раскрыть правду о возвышении Цербера и, соответственно, Призрака. Благодаря Midjourney появились первые наброски фильма, в котором снялись бы Генри Кавилл, Ивонн Страховски и Мартин Шин.
Ничто не мешает включить в фильм персонажей и места, знакомые по основной истории Mass Effect, даже если сюжет будет включать в себя новую побочную историю. Ивонн Страховски идеально подходит для образа Миранды Лоусон, и бывшая правая рука Призрака, конечно, хотела бы узнать больше о своем боссе. Почему этот человек так верит в то, что человечество должно играть центральную роль, и откуда его неприязнь к инопланетным расам? Сериал мог бы поближе познакомить нас именно с такой историей.
Выглядит интересно!
Харооош
Правда стиль костюмов и "резиновых морд" как в фантастиках 90-ых ))
Сразу захотелось пересмотреть Вавилон-5, Лекс, На краю вселенной и Светлячка.
А, что? Смотрится довольно фактурно в этом образе.
Другое дело, что опять же всё обосрут сценарно. так что не надо нам такого.
Вроде и интересно но в то же время страшно . Если вспомнить как испоганили Ведьмака то чёт особой радости нет . Просто Масс Эффект не та история которую можно уместить в 8 серий . Взять хоть первую часть там основных миссий 5 - 7 вроде ( типо Вермайра и т.д ) и каждая уж точно должна занимать как минимум 2 серии если толь ОЧЕНЬ сильно всё не урезать , да и Шепарда гея или лезбу не очень хочется видеть разве что он с Лиарой будет )))
Чисто визуально, Кавиллу больше подходит роль Кайдена. Пропорции лица схожи.
А мне кажется, чисто внешне Кавилл больше всего похож на майора Коутса, который в самом конце МЕ3 на Земле встречается. Разумеется, для такого актера это была бы слишком маленькая роль. Но чисто внешне он на него очень похож.
Нет, он не похож на моего бритоголового Шепа. А вот женский вариант хорош. Азари ниоч получилась.
Звучит интригующе. Особенно то, что Ивонн будет играть ту, кого с нее же и срисовали,Обожаю Мирандочку))
Дело в том, что Генри Кавиллу 5 мая исполнился сороковник.
Шепарду в МЕ 1 поменьше, ему 28 лет.
Мартину Шину, в знак уважения к его озвучке Призрака, хотят дать исполнить его роль. Но уж явно с возрастом виден перебор.
Справятся ли они оба со своими ролями ?...
Масс эффект можно экранизировать только в формате сериала, где хоть как то смогут нагнетать обстановку и показывать долгие отношения между персонажами.
Сколько раз не проходил игру, роман только с Лиарой!)))
Раз уж сериал, где может быть 100500 сезонов, тогда уж пересказ 1-3 частей. Такая вот "история" больше для двухчасового фильма максимум.
По Mass effect не фильм нужен, а сериал. Уж больно большая вселенная. Там если постараться можно вторую игру престолов снять. А что? Идет распря между народами галактики (дома в игре престолов), политические игры, а где-то далеко на фоне таинственные Жнецы (белые ходоки) в которых никто не верит. Начинать шоу лучше всего с войны первого контакта.
Только не он, ибо он всех персонажей одинаково играет.....