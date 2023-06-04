Mass Effect 5 TBA
8 296 оценок

Нейросеть дает нам помечтать об экранизации Mass Effect с Генри Кавиллом и Ивонн Страховски в главных ролях

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Procy_on
Новости

В начале 2021 года Генри Кавилл намекнул, что возможно готовится экранизация вселенной Mass Effect. А несколько месяцев спустя появились слухи, что Amazon близка к приобретению прав на космическую сагу BioWare. Хотя фильм до сих пор не снят, мир, знакомый игрокам, по-прежнему имеет большой потенциал. Учитывая тот факт, что Генри Кавилл работает над проектом Warhammer 40,000 вместе с Amazon, не исключено, что сотрудничество со студией возможно и по Mass Effect.

BioWare в настоящее время работает над пятой частью игры, и фильм стал бы идеальным рекламным материалом, даже если бы эти истории никак не были связаны между собой. Утечки пока говорят о том, что события следующей игры будут происходить после событий оригинальной трилогии.

История о Призраке, с другой стороны, кажется очень хорошим материалом для кинематографического сюжета. Действие может разворачиваться между Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а Шепард и Миранда отправятся на секретное задание, которое даст шанс раскрыть правду о возвышении Цербера и, соответственно, Призрака. Благодаря Midjourney появились первые наброски фильма, в котором снялись бы Генри Кавилл, Ивонн Страховски и Мартин Шин.

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Ничто не мешает включить в фильм персонажей и места, знакомые по основной истории Mass Effect, даже если сюжет будет включать в себя новую побочную историю. Ивонн Страховски идеально подходит для образа Миранды Лоусон, и бывшая правая рука Призрака, конечно, хотела бы узнать больше о своем боссе. Почему этот человек так верит в то, что человечество должно играть центральную роль, и откуда его неприязнь к инопланетным расам? Сериал мог бы поближе познакомить нас именно с такой историей.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
HVTE

Выглядит интересно!

11
Локомотор Чемодан

Харооош
Правда стиль костюмов и "резиновых морд" как в фантастиках 90-ых ))
Сразу захотелось пересмотреть Вавилон-5, Лекс, На краю вселенной и Светлячка.

2
Кей Овальд

А, что? Смотрится довольно фактурно в этом образе.
Другое дело, что опять же всё обосрут сценарно. так что не надо нам такого.

2
00Leviafan

Вроде и интересно но в то же время страшно . Если вспомнить как испоганили Ведьмака то чёт особой радости нет . Просто Масс Эффект не та история которую можно уместить в 8 серий . Взять хоть первую часть там основных миссий 5 - 7 вроде ( типо Вермайра и т.д ) и каждая уж точно должна занимать как минимум 2 серии если толь ОЧЕНЬ сильно всё не урезать , да и Шепарда гея или лезбу не очень хочется видеть разве что он с Лиарой будет )))

2
Аристов--Черный

Чисто визуально, Кавиллу больше подходит роль Кайдена. Пропорции лица схожи.

1
Larunn

А мне кажется, чисто внешне Кавилл больше всего похож на майора Коутса, который в самом конце МЕ3 на Земле встречается. Разумеется, для такого актера это была бы слишком маленькая роль. Но чисто внешне он на него очень похож.

1
AndralStormborn

Нет, он не похож на моего бритоголового Шепа. А вот женский вариант хорош. Азари ниоч получилась.

1
Larunn

Звучит интригующе. Особенно то, что Ивонн будет играть ту, кого с нее же и срисовали,Обожаю Мирандочку))

0
Ивасик

Дело в том, что Генри Кавиллу 5 мая исполнился сороковник.

Шепарду в МЕ 1 поменьше, ему 28 лет.

Мартину Шину, в знак уважения к его озвучке Призрака, хотят дать исполнить его роль. Но уж явно с возрастом виден перебор.

Справятся ли они оба со своими ролями ?...

0
Just-a-your-King

Масс эффект можно экранизировать только в формате сериала, где хоть как то смогут нагнетать обстановку и показывать долгие отношения между персонажами.

0
Kir Laurentis

Сколько раз не проходил игру, роман только с Лиарой!)))

0
Eclair_93

Раз уж сериал, где может быть 100500 сезонов, тогда уж пересказ 1-3 частей. Такая вот "история" больше для двухчасового фильма максимум.

0
andrey6699

По Mass effect не фильм нужен, а сериал. Уж больно большая вселенная. Там если постараться можно вторую игру престолов снять. А что? Идет распря между народами галактики (дома в игре престолов), политические игры, а где-то далеко на фоне таинственные Жнецы (белые ходоки) в которых никто не верит. Начинать шоу лучше всего с войны первого контакта.

0
3Lexas

Только не он, ибо он всех персонажей одинаково играет.....

-2