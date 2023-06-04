Нейросеть дает нам помечтать об экранизации Mass Effect с Генри Кавиллом и Ивонн Страховски в главных ролях ©

В начале 2021 года Генри Кавилл намекнул, что возможно готовится экранизация вселенной Mass Effect. А несколько месяцев спустя появились слухи, что Amazon близка к приобретению прав на космическую сагу BioWare. Хотя фильм до сих пор не снят, мир, знакомый игрокам, по-прежнему имеет большой потенциал. Учитывая тот факт, что Генри Кавилл работает над проектом Warhammer 40,000 вместе с Amazon, не исключено, что сотрудничество со студией возможно и по Mass Effect.



BioWare в настоящее время работает над пятой частью игры, и фильм стал бы идеальным рекламным материалом, даже если бы эти истории никак не были связаны между собой. Утечки пока говорят о том, что события следующей игры будут происходить после событий оригинальной трилогии.



История о Призраке, с другой стороны, кажется очень хорошим материалом для кинематографического сюжета. Действие может разворачиваться между Mass Effect 2 и Mass Effect 3, а Шепард и Миранда отправятся на секретное задание, которое даст шанс раскрыть правду о возвышении Цербера и, соответственно, Призрака. Благодаря Midjourney появились первые наброски фильма, в котором снялись бы Генри Кавилл, Ивонн Страховски и Мартин Шин.

Ничто не мешает включить в фильм персонажей и места, знакомые по основной истории Mass Effect, даже если сюжет будет включать в себя новую побочную историю. Ивонн Страховски идеально подходит для образа Миранды Лоусон, и бывшая правая рука Призрака, конечно, хотела бы узнать больше о своем боссе. Почему этот человек так верит в то, что человечество должно играть центральную роль, и откуда его неприязнь к инопланетным расам? Сериал мог бы поближе познакомить нас именно с такой историей.