Новые подробности отменённой Mass Effect: настраиваемый главный герой, галактическая "холодная война" и наследие Шепарда

Эта неделя выдалась тяжёлой для всех поклонников игр BioWare и серии Mass Effect, и, судя по всему, ситуация становится только хуже. Благодаря австралийскому YouTube-блогеру Dantics, в сеть попал большой объем информации — ранее находившейся под эмбарго — об отменённом проекте во вселенной Mass Effect.

Dantics входил в состав так называемого «Совета Mass Effect» (Mass Effect Council) — группы создателей контента и других экспертов, которых пригласили для оценки игры и предоставления обратной связи. Он подробно рассказал о том, что именно должно было быть реализовано в этом проекте.

Например, по словам Dantics, главным героем выступал настраиваемый агент N7 — «нечто среднее между Джоном Уиком и Джеймсом Бондом». Действие игры разворачивалось спустя более 600 лет после «Войны со Жнецами» (событий оригинальной трилогии). Он отметил, что наследие Шепарда «сохранилось, независимо от того, какой финал вы выбрали», а в центре сюжета находилась «галактическая холодная война» и галактика, разделённая на три крупные фракции.

Связующим звеном выступала Лиара Т’Сони — азари, которая была соратницей Шепарда (и с которой можно было завести роман). В новой игре она представала уже в качестве «невероятно могущественной матриарха азари». Вот список подробностей, полученных от Dantics — каждая из них звучит всё интереснее предыдущей:

Люди, кроганы, батарианцы и другие расы объединяются в союз.

Расы Совета формируют собственный альянс.

Геты становятся третьей сверхдержавой.

Вместо очередного вторжения в духе Жнецов — «галактическая холодная война» с таинственным противником.

Мегаструктуры, построенные гетами.

Связи между Млечным Путём и галактикой Андромеды.

Экспериментальные технологии, имплантированные главному герою — уникальная особенность, выделяющая его на фоне остальных.

Возможность взламывать объекты и манипулировать окружением.

Способность видеть сквозь стены, распознавать системы, дистанционно активировать опасные ловушки и многое другое.

Проработанные вручную миссии — в духе оригинальной трилогии Mass Effect.

При этом — свобода действий при их выполнении, напоминающая серию Hitman.

Жестокие добивания в ближнем бою.

Напарники, которые могут конфликтовать друг с другом.

Романтические линии — без цензуры и «стерильности».

Dantics сказал:

Судя по тому, что я видел, BioWare создавала Mass Effect для нас, фанатов, а не для каких-то мифических "абстрактных игроков". Это выглядело невероятно. А теперь, возможно, нам так и не доведётся в это поиграть.