Отменённая Mass Effect: Universe оказалась гораздо дальше от релиза, чем думали фанаты

Новая Mass Effect, известная под рабочим названием Mass Effect: Universe, находилась гораздо на более ранней стадии производства, чем могли предполагать поклонники. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, до завершения игры оставались годы, а сама разработка всё ещё находилась на этапе предварительного производства. Это стало известно после закрытия BioWare и отмены проекта компанией Electronic Arts 21 октября.

Ранее поклонники получили возможность взглянуть на отменённую игру благодаря утечке внутреннего трейлера, опубликованного анонимным сотрудником студии. Член сообщества Mass Effect и YouTube-блогер Dantics утверждал, что проект продвинулся значительно дальше, чем следовало из официальных заявлений EA, и что команда готовила нечто особенное. Однако сведения Шрайера рисуют менее оптимистичную картину.

Как сообщает журналист, разработка Mass Effect была приостановлена примерно на два года, поскольку BioWare пыталась спасти Dragon Age: The Veilguard после сложного производственного процесса. В результате, несмотря на анонс новой игры ещё в 2020 году, к моменту закрытия студии в 2026-м она так и не приблизилась к завершению.

Пока неизвестно, пыталась ли Electronic Arts перед закрытием продать BioWare или её главные серии — Mass Effect и Dragon Age. По словам Шрайера, компания исторически неохотно расстаётся со своими франшизами, даже если те долгое время не получают новых игр.

При этом закрытие студии и отмена Mass Effect: Universe не означают полного отказа EA от франшизы. Компания по-прежнему планирует выпустить сериал по Mass Effect для Prime Video, который, согласно имеющейся информации, рассчитан на несколько сезонов.