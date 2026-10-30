Отменённая Mass Effect: Universe оказалась гораздо дальше от релиза, чем думали фанаты

Новая Mass Effect, известная под рабочим названием Mass Effect: Universe, находилась гораздо на более ранней стадии производства, чем могли предполагать поклонники. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, до завершения игры оставались годы, а сама разработка всё ещё находилась на этапе предварительного производства. Это стало известно после закрытия BioWare и отмены проекта компанией Electronic Arts 21 октября.
Ранее поклонники получили возможность взглянуть на отменённую игру благодаря утечке внутреннего трейлера, опубликованного анонимным сотрудником студии. Член сообщества Mass Effect и YouTube-блогер Dantics утверждал, что проект продвинулся значительно дальше, чем следовало из официальных заявлений EA, и что команда готовила нечто особенное. Однако сведения Шрайера рисуют менее оптимистичную картину.
Как сообщает журналист, разработка Mass Effect была приостановлена примерно на два года, поскольку BioWare пыталась спасти Dragon Age: The Veilguard после сложного производственного процесса. В результате, несмотря на анонс новой игры ещё в 2020 году, к моменту закрытия студии в 2026-м она так и не приблизилась к завершению.
Пока неизвестно, пыталась ли Electronic Arts перед закрытием продать BioWare или её главные серии — Mass Effect и Dragon Age. По словам Шрайера, компания исторически неохотно расстаётся со своими франшизами, даже если те долгое время не получают новых игр.
При этом закрытие студии и отмена Mass Effect: Universe не означают полного отказа EA от франшизы. Компания по-прежнему планирует выпустить сериал по Mass Effect для Prime Video, который, согласно имеющейся информации, рассчитан на несколько сезонов.
Эксклюзивные фото разработки отмененного Mass Effect.
Тем временем игра даже не разрабатывалась.
Ну о чём я 100 раз уже писал, игры как не было за 6 лет так и нет, а ещё 2-3 года тратить сотни ми