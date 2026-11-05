Петиция #SaveMassEffect собрала 300 тысяч подписей за две недели после закрытия BioWare

Поклонники Mass Effect продолжают выступать за сохранение франшизы после закрытия BioWare и отмены следующей игры серии. Петиция #SaveMassEffect на Change.org, созданная 21 октября, уже собрала около 300 тысяч подписей.

В обращении к Electronic Arts предлагается два возможных решения: возобновить разработку Mass Effect с достаточным финансированием или передать права на серию другой студии. Во втором случае EA могла бы продать франшизу либо выдать лицензии на её использование. Авторы петиции также считают важным предоставить бывшим сотрудникам BioWare возможность участвовать в создании будущих игр, чтобы сохранить узнаваемый стиль и особенности серии.

Фанаты подчёркивают, что Mass Effect стала важной частью игровой индустрии благодаря своей вселенной, запоминающимся персонажам и сюжетным решениям, последствия которых ощущаются на протяжении всей истории. Для многих игроков это не просто научно-фантастическая RPG, а одна из любимых игровых серий, которую они не хотят терять.

Впрочем, пока неизвестно, повлияет ли кампания на планы Electronic Arts. Компания не объявляла о намерении передавать права на франшизу или возвращаться к разработке отменённого проекта. Тем временем поклонники рассчитывают привлечь ещё больше внимания к петиции в преддверии N7 Day, который состоится 7 ноября.