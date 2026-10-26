Петиция за спасение Mass Effect набрала 200 тысяч подписей всего через несколько дней после закрытия BioWare

Поклонники Mass Effect продолжают бороться за будущее любимой серии после закрытия BioWare и отмены Mass Effect 5. Петиция #SaveMassEffect на платформе Change.org уже преодолела отметку в 200 тысяч подписей, став одним из главных способов для фанатов выразить своё несогласие с решением Electronic Arts.

При этом авторы обращения не требуют от EA отменить закрытие BioWare. Вместо этого они призывают издателя продолжить разработку Mass Effect или передать лицензию другой студии, которая сможет развивать франшизу и сохранить её наследие.

«Мы настоятельно призываем EA принять решительные меры и обеспечить продолжение разработки Mass Effect», — говорится в обращении. В качестве альтернативы авторы предлагают лицензировать права на серию другой команде, которая разделяет любовь поклонников к этой вселенной и сможет дать ей новую жизнь.

Петиция стала не только способом привлечь внимание к судьбе франшизы, но и местом, где игроки делятся воспоминаниями о ней. Многие рассказывают о том, как проходили трилогию, знакомились с её персонажами и переживали историю командира Шепарда вместе с друзьями и близкими. Некоторые поклонники признаются, что серия оставила заметный след в их жизни за годы знакомства с ней.

Впрочем, большое число подписей ещё не означает, что Electronic Arts изменит свои планы. У цифровых петиций нет механизма, который обязывал бы издателя реагировать на требования фанатов. Тем не менее кампания показывает, насколько важна Mass Effect для своей аудитории и что поклонники не готовы без борьбы смириться с неопределённым будущим серии.