Петиция за спасение отменённой Mass Effect 5 набрала более 95 тысяч подписей на фоне призывов бойкотировать EA

Поклонники Mass Effect объединились в попытке спасти отменённую следующую часть серии. Петиция с требованием вернуть игру в разработку или продать права на франшизу другой компании собрала более 95 000 подписей всего за несколько дней после объявления о закрытии BioWare.

21 октября Electronic Arts сообщила о закрытии студии, которая на протяжении примерно 30 лет работала над такими сериями, как Mass Effect, Dragon Age, Jade Empire и Baldur’s Gate. Вместе с этим издатель подтвердил отмену новой Mass Effect, которую, по слухам, планировали выпустить под названием Mass Effect: Universe. Для поклонников это стало серьёзным ударом, особенно на фоне ожиданий от продолжения научно-фантастической RPG.

В социальных сетях и на Reddit игроки призывают объединяться под хештегом #SaveMassEffect и массово обращаться к EA. Некоторые фанаты намерены бойкотировать все продукты и сервисы компании, включая игры DICE, Respawn Entertainment, Motive Studios и других её подразделений, пока издатель не изменит решение. Другие требуют передать права на Mass Effect другой команде, чтобы франшиза не осталась без продолжения.

Дополнительное возмущение вызвала утечка полноценного трейлера отменённой игры. Судя по опубликованным материалам, разработка успела продвинуться достаточно далеко, что лишь усилило разочарование сообщества. В защиту проекта также выступили ветераны игровой индустрии и актёры, участвовавшие в озвучке серии.

Несмотря на масштаб поддержки, отраслевые аналитики и бывшие руководители BioWare сомневаются, что EA прислушается к требованиям фанатов. Пока компания не объявляла о планах возобновить разработку Mass Effect 5 или продать права на франшизу.