По данным Джейсона Шрайера, EA закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 ради Star Wars Battlefront 3

В последние дни студия BioWare получает множество слов поддержки после того, как компания Electronic Arts приняла решение закрыть её и отменить разработку новой части Mass Effect. Выдвигались самые разные версии причин произошедшего — от того, что студия якобы «не вписалась» в структуру EA, до недавнего приобретения доли в компании саудовским фондом PIF и его партнёрами. Однако, как сообщается, истинная причина кроется в «Звёздных войнах».

А именно — в разработке Star Wars Battlefront 3, которой займутся студии DICE и Respawn Entertainment. Источники, на которые ссылается Джейсон Шрайер из Bloomberg, утверждают, что соглашение с Lucasfilm о создании продолжения было заключено вскоре после того, как EA стала частной компанией. Учитывая долг в 18 миллиардов долларов, руководство решило сделать ставку на новую часть Battlefront, отказавшись от дальнейшего развития BioWare и серии Mass Effect.

Почему именно так? Потому что проект по «Звёздным войнам» считается «менее рискованным и более предсказуемым» — даже несмотря на то, что его разработка может обойтись в «сотни миллионов долларов». Среди других факторов — нестабильные результаты BioWare начиная с 2017 года, а также тот факт, что Лора Миле — сторонница BioWare и серии Mass Effect — оказалась, по слухам, «отодвинута на второй план», в то время как Дэвид Тинсон и Кэм Вебер (известные по работе в EA Sports) получили повышение.

Как ни крути, всё сводится к тому, что издатель просто не понимал, что делать с BioWare. И это очень печально, ведь, судя по имеющимся данным — в том числе о том, что разработчики вдохновлялись подходами Larian Studios и CD Projekt RED к свободе выбора игрока, — новая Mass Effect могла бы стать чем-то по-настоящему выдающимся.