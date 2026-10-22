После закрытия BioWare бывший продюсер допустил продажу прав на Mass Effect и Dragon Age

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра считает, что после закрытия студии Electronic Arts может стать более склонной к продаже принадлежащих ей игровых франшиз. Речь идёт в том числе о Mass Effect, Dragon Age и Jade Empire, однако пока неизвестно, готова ли компания расстаться с этими сериями.

21 октября EA объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой решила закрыть BioWare и офис студии в Эдмонтоне. Компания объяснила это решение пересмотром приоритетов и отказом от ранней разработки новой игры во вселенной Mass Effect. BioWare была одной из ключевых RPG-студий индустрии, а её закрытие вызвало волну обсуждений среди игроков и разработчиков.

По словам Дарры, все права на игры BioWare принадлежат EA. Теперь, когда внутри компании, вероятно, больше не осталось команды, которая занималась бы проектами студии, издатель может задуматься о продаже её интеллектуальной собственности. В качестве потенциального покупателя поклонники называют CD Projekt RED, однако никаких переговоров или соглашений пока не подтверждено.

«Возможно, теперь они с большей вероятностью продадут эти франшизы. Но также они могут просто попытаться забыть, что те когда-либо существовали, и убрать их в архив», — отметил Дарра в своём видео на YouTube.

По мнению бывшего продюсера, торопиться с выводами не стоит. Сейчас EA, судя по всему, сосредоточена на сокращении расходов, но со временем может перейти к поиску новых источников дохода. В таком случае продажа неиспользуемых франшиз станет одним из возможных вариантов.