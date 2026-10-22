После закрытия BioWare бывший продюсер допустил продажу прав на Mass Effect и Dragon Age

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра считает, что после закрытия студии Electronic Arts может стать более склонной к продаже принадлежащих ей игровых франшиз. Речь идёт в том числе о Mass Effect, Dragon Age и Jade Empire, однако пока неизвестно, готова ли компания расстаться с этими сериями.
21 октября EA объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой решила закрыть BioWare и офис студии в Эдмонтоне. Компания объяснила это решение пересмотром приоритетов и отказом от ранней разработки новой игры во вселенной Mass Effect. BioWare была одной из ключевых RPG-студий индустрии, а её закрытие вызвало волну обсуждений среди игроков и разработчиков.
По словам Дарры, все права на игры BioWare принадлежат EA. Теперь, когда внутри компании, вероятно, больше не осталось команды, которая занималась бы проектами студии, издатель может задуматься о продаже её интеллектуальной собственности. В качестве потенциального покупателя поклонники называют CD Projekt RED, однако никаких переговоров или соглашений пока не подтверждено.
«Возможно, теперь они с большей вероятностью продадут эти франшизы. Но также они могут просто попытаться забыть, что те когда-либо существовали, и убрать их в архив», — отметил Дарра в своём видео на YouTube.
По мнению бывшего продюсера, торопиться с выводами не стоит. Сейчас EA, судя по всему, сосредоточена на сокращении расходов, но со временем может перейти к поиску новых источников дохода. В таком случае продажа неиспользуемых франшиз станет одним из возможных вариантов.
Хмммм... предположим, теоретически, что Реды бы купили МЕ и/или ДА, Нефритовую Империю покупать они не будут. Значит какой мы бы увидели МЕ от них? Ставлю на то, что их МЕ был бы по геймплею примерно таким же как Киберпанк 2077, где большинство активностей, вызывали скуку, особенно при исследовании карты, поиск тех же киберпсихов и прочее. Ну, и да, ставлю также на вид от 1-го лица, а не от 3-го, даже не будут вводить возможность переключения по желанию. Тут увы, после Киберпанка 2077 с релиза, у меня к Редам лично доверия нет. Что касается ДА, в целом, продолжить историю после высера под названием Каллгвард, у них единственный логичный путь будет в том, чтобы сделать перезапуск Драгон Эйдж, и под перезапуском, я имею ввиду, что не нужно выкидывать ДАО, ДА2, Инквизицию и даже, прости Господи, события Каллгварда, можно сделать совершенно новую игру внутри сеттинга с совершенно новым ГГ и сюжетом, однако я всё же думаю, что в руках Редов ДА превратилось бы в подобие Ведьмака, а учитывая то, во что они хотят превратить Ведьмака 4 и кого пропихнуть решили на роль ГГ, я сомневаюсь, что купи они ДА, стало бы лучше. Теперь вообще о том, как мыслят такие пидарасы как ЕА, я бы поставил на то, что если они и будут продавать что-то из своих франшиз, то я бы в 9 из 10 поставил именно на МЕ, с точки зрения прибыли, именно МЕ у них точно бы выкупили, а вот ДА, скорее всего, они продавать не стали бы, после Каллгварда, на который они деньги тратили, мне больше кажется, что они продолжат насиловать труп. Хотя, с другой стороны, у ЕА так же есть Си